AMLO defiende invitación a Putin para asunción de Sheinbaum; dijo que no lo detendrán, pese a los crímenes cometidos en Ucrania

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la decisión de Claudia Sheinbaum de extender una carta diplomática a Vladimir Putin, presidente de Rusia, para invitarlo a su toma de protesta como presidenta electa, pese a la guerra que inició contra Ucrania, que ha dejado miles de personas sin vida.

Durante su Mañanera de este jueves, el presidente fue cuestionado sobre la decisión de la presidenta electa y afirmó que México tiene relaciones con todos los países, salvo algunas excepciones como Ecuador y Perú.

Detalló cuáles son los motivos por los cuales México decidió cesar sus relaciones diplomáticas con ambos países del cono sur.

En el caso de Ecuador, luego del asalto a la embajada mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glas; en el segundo, por la detención del expresidente Pedro Castillo.

“México tiene relaciones con casi todos los países del mundo, ahora no hay relaciones con Ecuador porque invadieron nuestra embajada y no hay tampoco buenas relaciones con el Perú, estamos hablando de los gobiernos de Ecuador y Perú, no de los pueblos, porque somos muy respetuosos de los pueblos hermanos de Ecuador y de Perú, pero tenemos diferencias con los gobiernos”, indicó.

López Obrador, quien también causó polémica en 2018 por invitar a Nicolás Maduro y Evo Morales a su toma de protesta, dijo que se suele invitar a todos los países y es cada gobernante quien decide si asiste o no.

Incluso recordó que hace un año, para el desfile del 16 de septiembre, invitó a la delegación de Rusia, un hecho que fue sumamente criticado y a lo cual López Obrador se refirió como “un escándalo”.

