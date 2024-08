Lucero recuerda el día que su guardaespaldas amenazó a la prensa con un arma: “Fue una pesadilla” (Fotos: RS/ Instagram/@luceromexico)

Aunque Lucero ha protagonizado importantes momentos en el mundo del entretenimiento meixcano, como películas juveniles, telenovelas e incluso su boda con Manuel Mijares siendo televisada, la polémica no ha estado exenta da su vida y carrera, como en el año 2003 cuando su guardaespaldas amenazó a la prensa con un arma y ella tuvo que incluso ofrecer una disculpa a nivel nacional.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, La Novia de América recordó aquel momento que por poco termina en tragedia y por lo cuál llegó a espacios de gran alcance de difusión de aquella época, como lo era el noticiero de Joaquín López-Dóriga en Televisa.

“En el año 2003 hicimos esta obra de teatro, un musical. El escenario era muy complicado, tenía una pirámide que era muy pesada, había cosas técnicas que eran complicadas y había que tener cuidado con la prensa y en ese entonces la prensa no estaba bien organizada y en el evento de las cien representaciones iban a subir al escenario para entrevistarnos ahí”, inició Lucero.

La actriz y cantante inició su carrera siendo conocida como Lucerito; posteriormente fue conocida como la novia de América. Foto: Cuartoscuro

Lucero admite el error que cometió su guardaespaldas tras amenazar a la prensa con una arma de fuego

“A mí un compadre me comentó: ‘¿estás yendo al teatro sola? Quiero sugerirte que una persona que trabaja para mí, que se dedica a cuidar que te acompañe. Es súper tranquilo’. Me pareció una buena sugerencia (…), yo creo que perdió un poco la tranquilidad que solía tener porque se dedicaba a cuidar una familia y no sabía del medio artístico, de los periodistas”, continuó.

La famosa al aparentemente ser acorralada por los medios de comunicación que estaban presentes en dicho evento, decidió no dar entrevistas, pero la decisión de su encargado de seguridad fue todo lo contrario a lo que ella esperaba, pues incluso supo de ello hasta el otro día gracias a la televisión.

“Él empezó a sentir que estaba muy amenazado lo que tenía que cuidar, que era mi seguridad o mi espacio en el escenario. Fue como una trifulca, muchos momentos en lo que todo se dio mal, sintió que su arma que tenía en la cintura (…), alguien la movía, él atinó a agarrar su arma para cuidarla y sin quitarle el seguro, en ningún momento pensó en usar el arma”, externó la mamá de Lucerito Mijares.

Ante el revuelo que el guardaespaldas generó por traer el arma de fuego y con ello intentar defender a la ex de Manuel Mijares, la historia dejó de lado el motivo original de la rueda de prensa y pasó a ser noticia por dicho suceso.

Lucero admite el error que cometió su guardaespaldas tras amenazar a la prensa con una arma de fuego (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“Todo el mundo se puso súper loco, ni siquiera yo estaba en el escenario, to estaba en la parte de camerinos (…), yo me meto en lo que me voy quitando lo del pelo y digo ya vámonos porque no se va a atender a los de la prensa, se hizo un merequetengue. Ya no me acuerdo si pregunté dónde estaba este hombre, nos fuimos y a la mañana siguiente prendo la tele y dije: ‘no, ¿qué está pasando?’”, expresó Lucero.

Tras ver el revuelo que ello generó a nivel nacional, Lucero tomó medidas extremas:

“Tengo que ofrecer una disculpa a quienes se hayan sentido ofendidos y no defender lo indefendible que fue en lo que yo me equivoqué. Uno también se pone terco y quiere defender su postura (…), Joaquín me da la oportunidad, me hace una gran entrevista, trato de dar una disculpa y creo que ahí se calman las aguas”.

La famosa segura que si esto hubiera ocurrido en la actualidad, con las redes sociales, todo hubiera sido lo más fácil o en su caso más complicado de explicar:

La famosa asegura que las redes sociales le hubieran permitido explicar lo qué pasó e forma más fácil y rápida (Cortesía: Vix)

“Fue una pesadilla. En esa época no estaban las redes sociales, creo que fue bueno porque poca gente se enteró o no sé si fue tan bueno porque probablemente se hubiera podido aclarar más fácilmente la situación”.