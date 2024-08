Natalia Téllez confiesa que rechazó salir con J Balvin y admite que se arrepiente

La invitación de J Balvin ocurrió cuando ella aún colaboraba en el matutino 'Hoy' (Foto: Instagram/@natalia_tellez)

Natalia Téllez Martínez, actriz y conductora mexicana, protagonizó un incómodo momento en Netas Divinas, programa del que es colaboradora desde 2018. En su emisión más reciente, Téllez fue cuestionada por su compañera, Daniela Magún, sobre si alguna vez había rechazado salir con alguien.

“¿Con quién te arrepientes de que quería todas tus carnes y le dijiste que no?”, preguntó Magún, argumentando que ella ya sabía la respuesta.

Aunque en principio mostró cara de incomodidad ante la pregunta, confesó que sí, pero aclaró que no le gustaba contarlo ya que podría sonar demasiado “funable”, sin embargo, terminó por confesar el nombre del artista.

“J Balvin, pero si lo cuento suena fumado, por eso nunca lo cuento”, puntualizó. Al oír su confesión, la conductora Consuelo Duval le dijo que no era así, al contrario, era muy obvio. Ante la notable intriga de sus compañeras, la conductora de 36 años contó cómo había sido el momento.

“Trabajamos juntos en un proyecto de FOX y había mucha buena química (...) Yo tenía novio y él me decía vamos a comer (...) La neta sí me arrepiento porque había mucha buena química.” confesó.

La conductora confesó que J Balvin la invitó a salir Crédito: YouTube: Unicable

Cabe resaltar que los hechos ocurrieron cuando la conductora aún era parte del matutino Hoy, del que fue colaboradora junto con Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Pedro Prieto y Galilea Montijo, quien también compartió en Netas Divinas que regañó a su compañera por rechazar la invitación.

La vez que Natalia Téllez contó su experiencia con un hombre 10 años menor que ella

Al igual que su confesión sobre J Balvin, la conductora utilizó su espacio en Netas Divinas, para contar su experiencia saliendo con un hombre 10 años menor que ella. En aquella ocasión, el tema fue puesto sobre la mesa por Paola Rojas, quien comenzó a hablar sobre los tipos de relaciones amorosas que ha tenido y las problemáticas que ha enfrentado al salir con hombres más chicos o más grandes que ella.

Al escuchar lo que comentaba su compañera, Téllez se mostró sorprendida, pues no pensó que la edad fuera un problema. En medio de las opiniones distintas, la también actriz decidió compartir su historia de amor con un hombre 10 años menor que ella.

“Tuve una pareja 9 años menor que yo y puedo decirles que fue una gran experiencia de la que jamás me voy a arrepentir, sí considero que fue, no solo una relación de la que no me arrepiento sino que una experiencia de vida”, declaró.

Y agregó: “Me dio mucho, me curó muchas ideas de expectativas, de prejuicios y de tornerías, además, como no tenía una sola expectativa de esa relación, no empezó porque yo dijera que me iba a ir a vivir con él, fue un flechazo, fue una atracción física y muy fuerte, fue una delicia, queda solo el disfrute y el colágeno”, concluyó entre risas.

La conductora dio detalles de lo que vivió con un novio casi 10 años menor que él. (Crédito: YouTube: Unicable)

Natalia Téllez habla de su labor como mamá mientras trabaja

En medio del estreno de la serie Profe Infiltrado, uno de sus proyectos más recientes, la conductora platicó con sus compañeras de Netas Divinas parte de las dificultades que enfrenta al ser una mamá que trabaja.

Debido a que su personaje dentro del proyecto la hizo conectar con su lado más cariñoso, el cual revivió al convertirse en mamá, Natalia dio a conocer que sentía gran frustración por trabajar y no compartir el tiempo que ella quisiera con Emilia, su hija.

En una sección del programa de Unicable, la también actriz expresó que siente gran coraje cuando le envían fotos de momentos irrepetibles que vive su pequeña, pues asegura que eso le genera gran frustración y ganas de pasar más tiempo con su primogénita.