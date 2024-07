Beca Benito Juárez 2024: cuándo se reanuda la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar

La tarjeta del Banco del Bienestar es el medio de cobro de la Beca Benito Juárez (Especial)

Uno de los elementos más destacados de la administración presidida por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) son los programas sociales, entre los cuales la Beca para el Bienestar Benito Juárez (BBBJ) ha cobrado una relevancia significativa. Este programa, al igual que otros implementados por el gobierno de AMLO, realiza sus depósitos a través del Banco del Bienestar, lo cual requiere que los beneficiarios cuenten con una tarjeta emitida por esta institución bancaria.

En este contexto, se ha emitido un anuncio relevante para los estudiantes beneficiarios de la Beca Benito Juárez. Según se dio a conocer a través de las redes sociales oficiales del programa, el Banco del Bienestar volverá a atender a los beneficiarios del programa en agosto de 2024, luego de que todo julio la priorización de atención fue para los beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

“¡Aviso importante! ¡Becario, becaria y familia beneficiaria! Durante julio de 2024, el Banco del Bienestar dará prioridad en su atención a las y los beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, informó la cuenta verificada de X (antes Twitter) @BecasBenito.

El Banco del Bienestar volverá a atender a los beneficiarios de la Beca Benito Juárez en agosto (Cuartoscuro)

Las autoridades han asegurado que aquellos beneficiarios de la Beca del Bienestar Benito Juárez que aún no tengan su tarjeta del Banco del Bienestar no deben preocuparse, ya que la entrega de nuevas tarjetas se reanudará en agosto de 2024. Aunque no se ha confirmado una fecha exacta, existe la posibilidad de que el proceso se reinicie desde el jueves 1 de agosto de 2024.

Para conocer la fecha exacta en que los beneficiarios volverán a recibir la tarjeta bancaria, las autoridades recomendaron a los beneficiarios mantenerse informados a través de la página web oficial del programa, en la sección conocida como “Buscador de estatus”, así como en sus redes sociales verificadas para recibir actualizaciones sobre la entrega de tarjetas y cualquier otro aviso relevante.

¿Qué hacer si no te entregaron la tarjeta del Banco del Bienestar a pesar de acudir a la cita?

Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez que no pudieron recoger su tarjeta del Banco del Bienestar durante su cita programada deben seguir una serie de pasos específicos para resolver su situación.

La situación fue comunicada a través de las redes sociales del programa (X/@BecasBenito)

Para aquellos estudiantes beneficiarios que se encontraron en esta situación, el primer paso es acceder al Buscador de Estatus en el portal oficial de la Beca Benito Juárez. Este buscador permite a los beneficiarios verificar el estado de su beca y gestionar los trámites necesarios.

A continuación, los afectados deben ingresar a la Ventanilla Virtual de la Beca Benito Juárez, también disponible en el portal oficial. En esta sección, es posible realizar diversas solicitudes y trámites relacionados con la ayuda económica que ofrece el programa.

El tercer paso involucra completar un formulario específico. Para ello, los beneficiarios afectados deben buscar y llenar el formato titulado “Acudí a la cita en donde me entregarían mi tarjeta del Banco del Bienestar, pero no fui atendido”. Es crucial proporcionar información precisa y detallada en este formulario para facilitar una resolución rápida del problema.

La beca puede ser cobrada a través de los cajeros automáticos del Banco del Bienestar

Una vez completados estos pasos, las autoridades a cargo de la Beca Benito Juárez 2024 se pondrán en contacto con los beneficiarios afectados para proporcionarles instrucciones adicionales y coordinar la nueva entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar.

La Beca Benito Juárez es una de las iniciativas más importantes del gobierno federal mexicano, diseñada para apoyar a los estudiantes en situación de vulnerabilidad económica. En los últimos años, ha beneficiado a millones de estudiantes en todo el país, proporcionándoles un apoyo económico regular que les permite continuar sus estudios sin mayores contratiempos financieros.