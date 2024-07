Maryfer Centeno analiza respuesta en VIDEO de Irina Baeva a través de ‘su mirada’: “Enojada y furiosa” (Fotos: RS)

Irina Baeva ha sido tema de conversación en los últimos días debido al abrupto fin de su relación con el actor mexicano Gabriel Soto, pese a que ella lo negó por un amplio tiempo en el quél dejaba entrever que la boda jamás sucedería. La noticia de la ruptura se volvió viral cuando Maryfer Centeno, grafóloga y abogada, compartió su análisis sobre la reacción de la actriz rusa ante el anuncio sorpresivo del ex ‘cantante’ de forma reciente.

La colaboradora del matutino Hoy en Televisa, reconocida por su experiencia en el análisis de la expresión corporal, detalló en su intervención que la actriz mostró signos evidentes de molestia y dolor.

“Está llena de dolor y coraje; bien dicen que los ojos son la ventana del alma. Quiero que veas ésta mirada de sorpresa todavía, de no puedo creerlo, porque además ella dice todavía estábamos juntos hace unos días”, explicó. Esta observación resalta que la noticia fue tan inesperada para Baeva como para el público.

La experta en lenguaje corporal aseguró que la actriz de origen ruso ‘la está pasando extremadamente mal’ y “no fue su decisión”, sino la de Gabriel Soto Crédito: TikTok/Maryfer Centeno

Qué vio Maryfer Centeno en ‘la mirada’ de Irina Baeva

La experta también subrayó que Baeva parecía notablemente incómoda en el video donde reaccionaba al comunicado de Soto. La actriz publicó un video en su cuenta de Instagram donde expresaba su tristeza y confusión. “Se puede confirmar que lo subieron únicamente a su Instagram y Gabriel Soto lo sube de forma unilateral. Nota cómo mira a otro lado, preocupada, triste, incómoda”, afirmó Centeno.

En su análisis del lenguaje corporal de Baeva, Centeno apuntó: “Sin duda alguna hay un duelo... se me notificó y aquí ya se enoja”.

Según la grafóloga, los ojos rojos y el rostro afligido de la actriz son indicativos del dolor profundo por la situación, señalando que el comunicado de Soto fue inesperado y no consensuado. “Nota los ojos rojos, el rostro de dolor, de tristeza. Queda más que claro que Irina Baeva la está pasando extremadamente mal y no fue su decisión, no hubo aprobación de su parte”, añadió Centeno.

Qué vio Maryfer Centeno en ‘la mirada’ de Irina Baeva (IG: @irinabaeva)

El video de Baeva también reveló que estaba al borde de las lágrimas, lo cual fue interpretado por Centeno como una reacción al dolor que siente la actriz. La grafóloga sostiene que Soto quizás decidió hacer pública la ruptura sin el consentimiento de Baeva. “Gabriel Soto lo decidió seguramente por sí mismo. Me parece que está siendo muy fuerte Irina Baeva”, concluyó.

La famosa actriz rusa sigue siendo tendencia en redes sociales y recibiendo duros comentario de odio.