Tiktoker polaca se vuelve viral al explicar el regreso a su país tras no encontrar trabajo en México

Dominika expreso su sentir al no encontrar empleo en México. (TikTok / @dominikaenmexico)

En un reciente video de TikTok, Dominika, una tiktoker polaca, comenzó con una pregunta que capturó la atención de sus seguidores: “¿Por qué regrese de México a Polonia después de un año y medio?”.

A través de esta publicación, Dominika narró la serie de desafíos que enfrentó durante su estadía en México, especialmente en la ciudad de Tampico, y cómo estas experiencias la llevaron a tomar la difícil decisión de regresar a su país natal.

“La verdad es que yo no quería regresar a Polonia, pero era una decisión necesaria en aquel momento de mi vida. El motivo más importante fue no encontrar trabajo en Tampico, donde yo estaba. Recibí un montón de comentarios de los mexicanos diciéndome: ‘yo tampoco puedo encontrar trabajo, no te desesperes’, pero entiendan que si ustedes, siendo mexicanos, no pueden encontrar trabajo en Tampico, yo siendo extranjera mucho menos, y ojo, estoy hablando de un trabajo legal”, destacó Dominika.

Aseguró que espera volver a México, además de que su pareja es mexicano. (TikTok / @dominikaenmexico)

Las complicaciones legales también jugaron un papel crucial en su decisión. “Si hubiera trabajado de algo que no me da prestaciones, la migración podría deportarme, pero también podrían prohibirme entrar a México por unos años, y eso no quería porque tengo novio mexicano”, detalló. Esta situación hizo que las opciones de trabajo fueran aún más limitadas y arriesgadas para ella.

Además de los desafíos laborales, Dominika mencionó su deseo de crecer personal y profesionalmente, algo que veía más alcanzable en su país de origen. “En Polonia es más sencillo encontrar trabajo y yo, siendo ciudadana, hay que ser sinceros, hablar español en mi país me da ventaja sobre las ofertas laborales”, subrayó. Esta ventaja competitiva en el mercado laboral polaco le brindaba una mayor seguridad y oportunidades de desarrollo.

Otro factor que influyó en su decisión fue su independencia y deseo de forjar su propio camino. “Otra de las razones es el desarrollo personal y no me refiero solo al trabajo, sino más bien a la persona que quiero ser. Obviamente quiero hacerlo en México, pero sería más difícil. En México dependía de otras personas como mi novio, de su familia, de la migración. No es nada malo, pero no es la experiencia que quiero ganar. No quiero ser una extranjera inútil que no hace nada por México y mucho menos por Polonia”.

La creadora de contenido llamada Dominika explicó que el ser extranjera le costó en no conseguir trabajo en algunos lugares. |Crédito: TikTok / dominikaenméxico

La historia de Dominika resonó con muchos de sus seguidores, quienes compartieron mensajes de apoyo y comprensión. Su relato ofrece una perspectiva sincera sobre los desafíos que enfrentan los expatriados en la búsqueda de estabilidad y crecimiento personal en un país extranjero.