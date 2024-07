Japonés se sorprende al visitar por primera vez un mercado en México: “Es muy chido”

Kenshin, un joven japonés, compartió su sorpresa al visitar un mercado mexicano por primera vez. Crédito: YouTube/Kenshin Japonés

Un joven de origen japonés llamado Kenshin, compartió su asombro al visitar por primera vez un mercado en la Ciudad de México, esto ante la gran variedad de productos y alimentos que se pueden encontrar en estos sitios y que no hay en su país.

Kenshin es un joven extranjero que se encuentra por primera vez en México, por lo que decidió compartir videos acerca de las cosas que vive y realiza con el fin de documentar las diferencias que encuentra entre su país de origen.

Al inicio de su recorrido el joven se aventura en compañía de dos amigos mexicanos a probar los típicos churros de la alcaldía Coyoacán, así como un delicioso chocolate del famoso café veracruzano que solo se puede encontrar en esta área de la capital.

Una de las cosas que más sorprendió al joven fueron la gran cantidad de frutas y verduras que se pueden comprar en los pasillos de los mercados. Mientras recorrían el lugar, Kenshin compartió su asombro al ser un lugar bastante limpio con los característicos olores de los alimentos que comercializan.

En cuanto al precio de los mangos, el joven no dudó en mencionar que en Japón una pieza cuesta alrededor de 80 pesos; lo que no se compara con el costo del kilogramo en México ni con su sabor: “a mí me gustan mucho las verduras y las frutas en México, son más frescos y más baratos”, comentó Kenshin.

Además, el joven mencionó que lo más asombroso de los mercados mexicanos es que en ellos se puede encontrar cualquier cosa, como lo son verduras, frutas, comida, dulces, entre otros.

“Lo interesante en los mercados de México es que hay todo, dulces, comida y venden verduras, frutas y también muchos como ese tipo de restaurantes”, comentó Kenshin en relación a los puestos de alimentos que se encuentran dentro de estos lugares.

Luego de recorrer los pasillos del mercado, el joven se aventuró en compañía de sus amigos a probar los antojitos que se venden en uno de los locales que se encuentran dentro del lugar, por lo que decidió pedir una tostada de tinga de pollo.

“Está muy rico, es un poco picante pero hay problema para mí (...) me gusta que tiene mucha verdura, cebollita y aguacate. Está bien sabroso”, mencionó.

Posterior a este alimento, el joven decidió probar una tostada de mole con pollo por recomendación de dos personas. Ante su extrañeza, Kenshin se aventuró a colocarle salsa encima, pero de inmediato una mujer le dijo que no era necesario, ya que no combinan los sabores.

“Me encanta, está muy rico el mole, es un poco dulce”, aseguró.

Tras finalizar sus alimentos, un locatario le brindó una pequeña prueba de mamey para que pudiera saborearlo por primera vez, a lo que el joven aseguró que el sabor es delicioso: “Estuvo muy chido el mercado, la comida, estuvo muy rico, me encantó”.

El joven pudo disfrutar de los deliciosos churros y alimentos que se preparan en este lugar. Crédito: YouTube/Kenshin Japonés

Por otra parte, Kenshin compartió en un segundo video su asombro respecto a las calles de México, en las que suelen encontrarse árboles en las banquetas y departamentos con balcones.

“Qué bonitas casas (...) Así muchas casas tienen balcones y se ponen plantas, entonces aunque estés en la Ciudad de México puedes sentir algo con la naturaleza, eso es muy bueno”, comentó.

Durante poco más de un mes, Kenshin ha compartido la manera en la que ha adoptado las costumbres de México, al menos al acompañar sus alimentos con la famosa Coca-Cola y tortillas, de las que prefiere aquellas de maíz azul, ya que aseguró en Japón no se encuentran.