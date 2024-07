Niurka llora tras recordar maltratos de Juan Osorio; revela que perdió un bebé por exigencias en ‘Aventurera’

Niurka Marcos y Juan Osorio comenzaron un romance en 1998 y terminaron en 2003 en medio de rumores de infidelidad. (Foto: Instagram/@juanmils)

Niurka Marcos y Juan Osorio siguen envueltos en controversia tras aproximadamente 20 años de su ruptura amorosa. Después de que limaron asperezas en 2023 para impulsar la carrera artística de su único hijo en común, Emilio, regresaron a sus trincheras en cuanto se estrenó ‘Aventurera’. Y es que sus opiniones sobre el desempeño de la protagonista, Irina Baeva, como bailarina son muy diferentes.

Entre dimes y diretes, Juan Osorio (productor de la puesta en escena) habría tomado la decisión de seleccionar a una nueva intérprete de ‘Elena Tejero’ ante las contundentes críticas que recibió en su contra, pues no sólo dejó mucho que desear para Niurka (ex Aventurera), tampoco cumplió las expectativas del público.

Irina Baeva protagonizó la nueva versión de 'Aventurera', pero no fue del agrado del público. (Foto: Recorte)

Fue bajo este contexto que Niurka Marcos reapareció en sus redes sociales para aplaudir la decisión de su exesposo.

“Si el público no empatiza con la señorita, punto, le tocó (...) No sólo yo, yo con ustedes. Siempre con la gente que estaba con el descontento de que no le gustaba lo que veía, o sea, el público tiene que tener el respeto, la entrega total, la pasión del artista. porque el público paga un boleto para ver calidad. Lo logró el público… yo también soy púbico”.

La actriz recordó su pasado con Juan Osorio Credito; @niurka.oficial // X: ChismorreoTv

Sin embargo, horas más tarde la vedette cubana explotó en contra de Juan Osorio por los supuestos malos tratos que recibió de su parte cuando él era su mánager.

“¿Dónde está tu calidad humana? ¿Dónde estuvo cuando me dejaste dos horas, que me dio hipotermia en una última escena en la novela ‘Velo de Novia’ dentro del agua en Veracruz? Dos horas en el agua helada. ¿Dónde estuvo tu calidad humana? ¿Qué pasó con tu pat* calidad humana? y pretendes, porque el público, la prensa y yo decimos que Irina no baila, victimizarla solo porque no baila, ella no sabe lo que es sufrir”, dijo.

Emilio Osorio no se involucra en los problemas de sus padres. (Foto: Instagram)

Eso no fue todo, también aseguró que Juan Osorio se desentendió de su hijo Emilio durante sus primeros 10 años de vida y lo acusó de retomar su relación con él cuando descubrió que tenía talento.

“Dónde estuvo tu calidad humana cuando tu hijo estuvo sin verte 10 años y lo volviste a tener en tu vida con esa edad, con 10 añitos, y porque te lo llevé diciendo que tenía mucho talento. 10 años sin importarte tu hijo”.

En una entrevista que concedió para el programa ‘Todo para la mujer’, también habló al respecto y confesó que las duras exigencias laborales de su exmarido y exrepresentante le habrían provocado un aborto.

Niurka en "Aventurera". FOTO: Octavio Zaldivar/CUARTOSCURO.COM

“Yo tenía trabajo de lunes a lunes, a veces tenía dos trabajos el mismo día. Imagínate de dónde saqué (tanta energía) que imagínate que perdí un embarazo de lo desnutrida que estaba en el 2000, en Aventurera, imagínate como estaba que terminé en ‘El Ángeles’ vomitando”, contó.

.“Cuando me recuperé, órale, a seguir ganando billetes, a recuperarse y seguir chambeando. cuando él me internó en ‘El Ángeles’ obviamente lo hizo porque no le quedó de otra, si hubiera sido por él, no me llevaba al ‘Ángeles’”.