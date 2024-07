Dulce María Sauri reacciona a la amenaza de ‘Alito’ Moreno de expulsarla del PRI: “Yo no me voy”

La expresidenta del PRI se posicionó en contra de la extensión de Alejandro Moreno como líder del partido. (Cuartoscuro)

Dulce María Sauri, expresidenta nacional del PRI, se posicionó respecto a la amenaza de Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, actual líder del PRI, de que la expulsará a ella y otros militantes del partido que no se involucraron en el proceso electoral y que le han causado algún “daño” a la imagen del partido.

Al respecto, María Sauri invitó a Alito Moreno a que presente las pruebas de los señalamientos y presentar ante la instancia correspondiente la queja para que se discuta si corresponde o no su expulsión, aunque ella advierte que por su cuenta no renunciará a su militancia en el PRI.

“Es la táctica de ladrón a ladrón para poderse robar al PRI (...). Si tiene elementos para poder fincar una acusación que derive en la expulsión o en mi expulsión del partido que lo presente ante las instancias que correspondan y veremos que el resultado hay, pero del PRI no me voy”, dijo María Sauri a Azucena Uresti en Radio Fórmula.

Sobre que ella era la presidenta del PRI cuando perdió por primera vez la presidencia federal, dijo que aceptó los resultados y por ende presentó su renuncia a la dirigencia, sin embargo, gobernadores de ese entonces, incluido Miguel de la Madrid, expresidente de México, le pidió que no le pidieron que no renunciara.

Contrario a Dulce María, Alito Moreno no ha planteado la posibilidad de dejar el cargo después de los resultados que ha dado en los últimos procesos electorales, incluida la derrota en Estado de México el año pasado, una de las entidades que había sido gobernada por el PRI casi un siglo y era considerado uno de los pilares del partido tricolor.

“Efectivamente era presidenta del Comité Ejecutivo Nacional cuando el PRI por primera vez perdió la presidencia de la República, y así me asumí por lo que presenté de inmediato mi renuncia al partido (...) fueron tres días tremendos en que hubo una intensísima labor de convencimiento de que no debería de ir al grado tal que pasaron gobernadores, fue el expresidente Miguel de la Madrid, fue a la sede del PRI, y habló conmigo y me dijo ‘no hagas eso porque vas a provocar lo contrario que estás buscando‘”, recordó en entrevista con Azucena Uresti.

Por último comentó que mañana será el día en que se presente ante la asamblea el método para la elección de la dirigencia nacional 2024-2028, sesión que se llevará a cabo de forma remota a las 21:00 horas.