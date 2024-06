De cuánto será el salario de David Kershenobich, virtual secretario de Salud nombrado por Claudia Sheinbaum

David Kershenobich será el secretario de Salud con Claudia Sheinbaum (REUTERS/Raquel Cunha)

Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer el nombre de otros seis integrantes de su virtual gabinete. Uno de los personajes mencionados en el anuncio realizado desde el Museo Interactivo de Economía (MIDE) destacó el nombre de David Kershenobich, quien desempeñará las labores al frente de la Secretaría de Salud (SSa) a partir del próximo 1 de octubre de 2024.

Con el ingreso de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al poder Ejecutivo Federal, el mandatario implementó la austeridad como uno de los principales pilares de su administración. Dicho rasgo impactó el funcionamiento de diversos órganos de gobierno, aunque también abarcó el salario percibido por secretarios de Estado.

Si bien Claudia Sheinbaum Pardo ha adelantado que su gobierno continuará con algunos de los conceptos establecidos en el sexenio de López Obrador, no ha expresado si los salarios de su equipo de trabajo sufrirán algún tipo de modificación con respecto a las cifras percibidas por los miembros del gabinete actual. A pesar de ello, existen parámetros que podrían dar pistas sobre el salario del próximo secretario de Salud.

Kershenobich fue integrante del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum (Cuartoscuro)

¿Cuál será el salario de David Kershenobich, virtual secretario de Salud?

Si bien algunos miembros del gabinete de Claudia Sheinbaum Pardo, como el de David Kershenobich, ya fueron confirmados, ninguno de ellos ha sido oficial. El encargo no ha sido formalizado y no será de esa forma sino hasta el próximo 1 de octubre de 2024, cuando ingrese la nueva administración. Por esa razón no es posible averiguar cuál será el salario de los personajes en su nuevo cargo.

A pesar de ello, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha transparentado las cifras de los salarios percibidos por los funcionaros de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En ese sentido, el sueldo de Jorge Alcocer Varela, actual titular de la Secretaría de Salud, podría ser el que percibiría David Kershenobich.

Según información de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el año 2024, Jorge Alcocer Varela percibe un salario mensual bruto de MXN 182 mil 726, el cual se reduce a MXN 126 mil 994 con 57 centavos una vez que fue sujeto a retenciones e impuestos.

El anuncio de Kershenobich fue realizado por Sheinbaum desde el MIDE, en el centro de la Ciudad de México (AP Foto/Fernando Llano)

De esa forma, David Kershenobich podría tener un salario mensual neto de MXN 126 mil 994 con 57 centavos. En suma por los 12 meses de servicio por periodo, el funcionario podría llegar a percibir hasta MXN 1 millón 523 mil 934 con 84 centavos. La cifra no contempla otras prestaciones de ley como el aguinaldo.

¿Quién es David Kershenobich?

David Kershenobich Stalnikowitz es un destacado médico y científico mexicano, especializado en gastroenterología y hepatología. Nacido el 20 de noviembre de 1942 en la Ciudad de México, Kershenobich ha dedicado su vida al estudio y tratamiento de enfermedades hepáticas. Obtuvo su título de médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y continuó con su formación en instituciones reconocidas como el Hospital General de México y el Royal Free Hospital en Londres.

A lo largo de su carrera, ha ocupado puestos relevantes, como la dirección del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) y la presidencia de la Academia Nacional de Medicina de México. Kershenobich ha publicado más de 300 artículos científicos en revistas especializadas y ha contribuido significativamente en el desarrollo de guías clínicas para el manejo de la hepatitis C y la cirrosis hepática.

Claudia Sheinbaum ha optado por incorporar a su gabinete a personajes egresados de la UNAM (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Su investigación se ha centrado en la patogénesis y el tratamiento de enfermedades hepáticas, destacando su trabajo en fibrosis hepática y trasplante de hígado. Además, ha sido reconocido con diversos premios y distinciones, incluyendo el Premio Nacional de Ciencias 2016.

David Kershenobich continúa activo en la investigación y la docencia, siendo una figura influyente en la medicina mexicana e internacional. En el ámbito político, fue el encargado del diseño del programa de salud en la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo.