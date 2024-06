La Mañanera de hoy 27 de junio | Si un hijo mío está metido en un acto de corrupción y se prueba, que se juzgue y castigue como cualquier persona: AMLO

Es puro invento, no es cierto, nada es cierto, que pruebe lo que dice, es muy vulgar y ramplón el estar mintiendo usando como excusa “mi fuente”, ¿Qué clase de periodismo es ese? , cuestionó.

Si un hijo mío está metido en un acto de corrupción y se prueba, que sea juzgado como cualquier persona, que se investigue y se castigue, pero no es posible que por tener problemas conmigo se calumnie sin ninguna prueba, no se puede ser tan cínico, eso no es normal, por mucho coraje que tenga hay un límite, advirtió el Ejecutivo.