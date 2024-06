Mujer hace fiesta para su hija pero nadie llega, invita a desconocidos por Facebook y luego los corre

Al principio la quinta estaba vacía (Captura de pantalla)

Organizar una fiesta requiere cierta dedicación y una inversión de dinero, por lo que es sumamente triste y decepcionante cuando no llega ningún invitado, eso fue lo que le pasó a Vanessa Brillit, una mujer de Zuazua, Nuevo León, quien quería celebrar el cumpleaños de su hija.

La situación de Vanessa Brillit era muy complicada porque tenía grandes cantidades de comida e incluso había contratado al grupo infantil Tiempo Mágico, así que para no desperdiciar la fiesta, decidió invitar a cualquier persona que viera su publicación en Facebook.

La mujer dio a entender que todo el mundo estaba invitado a la fiesta y dio la dirección de la quinta donde estaba organizando el festejo para su hija. Esto fue lo que escribió en el grupo REAL DE PALMAS segunda mano:

Así fue la publicación que desató todo (Captura de pantalla)

“Quien guste venir a la fiesta de mi niña en Portal del Norte Calle Roble #400 Quinta La Roca, tenemos DJ, vendrá Tiempo Mágico a las 8:30 y grupo terminando el show. No ha llegado nadie así que no me quiero quedar con toda la comida”

Esta es una situación que ya ha ocurrido en muchas ocasiones, por lo que la gente se solidarizó con la festejada e incluso compraron un regalo para celebrar —incluso si se trataba de una desconocida—. Una fiesta masiva muy popular de este tipo fueron los XV de Rubí.

(Captura de pantalla)

Lamentablemente las cosas no salieron como en tantas publicaciones virales de redes sociales y una vez que el lugar ya se había llenado, la organizadora de la fiesta decidió correr a todos los desconocidos que habían llegado por Facebook y no estaban invitados originalmente.

“Quiero dar un comunicado, a toda la gente que invité por Facebook ¿Si se puede retirar, por favor? este es un festejo familiar”, fueron parte de las palabras que escucharon por micrófono quienes habían sentido tristeza por ver la fiesta vacía y decidieron acudir a llenar al quinta en Nuevo León.

Esta acción generó memes, burlas y una gran indignación entre los invitados improvisados, pues al tratarse de una fiesta infantil, llevaron a niños pequeños e incluso se tomaron la molestia de comprar un regalo, así que la gente de Zuazua lo sintió como una burla, pues aparentemente todo ocurrió cuando ya había llegado Tiempo Mágico.

La discusión respecto a esta fiesta se hizo viral y mucha gente que no vive en Nuevo León se sumó a los comentarios, estas fueron algunas de las opiniones que se pudieron leer en Facebook y TikTok:

Tiempo Mágico si llegó (Captura de pantalla)

“No es manera de correr”, “Por favor alguien que conozca a la muchacha y me diga cuanto le debo de las aguas y las cocas que nos dieron”, “Es una rata sin pena”, “¿Alguien más se durmió tarde por leer el chisme?”, “Es una hambreada, sólo querían el regalo”, “Llegué a mi casa llorando del coraje, qué mal que existan personas como tú, dijiste por micrófono de forma burlona que nos fuéramos, eso nos pasa por andar de solidarios”, entre muchos otros.

También hubo quienes se burlaron del hecho de que Tiempo Mágico hubiera transmitido en vivo durante la fiesta y aseguraron que estaban “monetizando” con la situación. Cabe señalar que por el momento no han salido a la luz los videos del momento en que Vanessa corre a la gente de la quinta, pero muchos lo han narrado entre comentarios de indignación.

Memes sobre la fiesta viral en Nuevo León (Captura de pantalla)

Ante la molestia por los regalos, Vanesa Brillit se comprometió a devolver todos los regalos que le llevaron los desconocidos y escribió lo siguiente: “Estoy en la mejor disposición de regresar cada regalo que me pidan, sólo díganme qué es lo que llevaron y con gusto se los llevo, yo sólo pedí que la acompañaran, muerta de hambre no estoy”.

Cabe señalar que las discusiones en torno a lo ocurrido con la fiesta siguen viralizándose en redes sociales.