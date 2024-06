¿El PRD perderá el registro en la CDMX tras las elecciones 2024?

El partido del Sol Azteca tuvo uno de los mayores retos en las elecciones del 2024 (Cuartoscuro)

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) podría perder su registro como partido político nacional luego de no conseguir el 3% de los votos requeridos en las elecciones presidenciales, de acuerdo con los resultados de los cómputos federales difundidos por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, lo anterior no significa que el partido del Sol Azteca no podrá participar en el escenario político a nivel local. Aunque cabe mencionar que enfrentan un panorama no menos adverso en algunos puntos del país como la Ciudad de México (CDMX).

En la capital del país, el PRD tampoco habrían alcanzado el porcentaje de votos necesarios para mantener su registro. Así lo perfila el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

De acuerdo con el PREP, el partido político consiguió 156 mil 836 votos en las elecciones para la jefatura de Gobierno del pasado 2 de junio. Esto equivale al 2.9872% del total.

Resultados obtenidos por el PRD en la CDMX (Foto: IECM)

Su registro en la CDMX depende de los resultados de los cómputos distritales que finalizaron el pasado 6 de junio pero que aún no se han hecho públicos.

¿Qué necesita el PRD para mantener su registro en la CDMX?

Tal como los partidos políticos nacionales, los locales deben obtener un porcentaje mínimo establecido de votos en las elecciones. De acuerdo con el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, es motivo de pérdida del registro:

“No obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de un partido político nacional, o de Gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido político local, si participa coaligado”.

PRD necesita el 3% de los votos para subsistir en CDMX (PRD Estado de México)

En ese sentido, para mantener su registro el PRD deberá alcanzar el 3% en los cómputos distritales. Según las estimaciones del PREP, está muy cerca de conseguirlo.

Mientras tanto, el PRD nacional está en espera de los cómputos federales de las elecciones a diputaciones y senadurías. Su líder, Jesús Zambrano, adelantó que el partido político se alista para recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ante las “violaciones graves a la Constitución y leyes electorales que se dieron como parte de una elección de Estado”.