Susana Zabaleta presume su amor con Ricardo Pérez en redes sociales

La pareja se fueron de vacaciones a la playa y Zabaleta sorprendió con románticas fotografías a lado del comediante. (Cuartoscuro / @susanazabaleta)

Susana Zabaleta reafirma su relación con Ricardo Pérez y comparte más fotografías de ambos disfrutando distintos momentos. Fue a través de su cuenta de Instagram, que la actriz hizo público el amor que se tiene como pareja.

El pasado 29 de mayo, Zabaleta ya había subido un reel donde se le ve sumamente feliz con el comediante durante un partido de béisbol. El videoclip fue acompañado por el texto, “Gracias por volverme a hacer feliz”, y de fondo se escuchan cantando junto con todo el estadio, Adiós amor un tema de Christian Nodal.

Este 4 de junio, un segundo reel de la cantante provocó revuelo en redes sociales, pues publicó diversas fotografías donde los enamorados aparecen juntos. En el video se ve a Ricardo y a Susana viajando como una feliz pareja, de acuerdo al contexto mostrado, los famosos fueron a la playa.

Susana Zabaleta ha estado compartiendo videos a través de su cuenta de Instagram donde se le ve feliz con Ricardo. (@susanazabaleta)

Desde 2023 Ricardo Pérez de “La Cotorrisa” y Susana Zabaleta habrían comenzado una relación, sin embargo, ninguno de los dos había mostrado algún indicio de esto en sus redes sociales. Posiblemente porque una vez se dio a conocer, recibieron una lluvia de críticas debido a la diferencia de edad que tienen,

Habría sido Ricardo Pérez quien reveló primero el noviazgo, ya que en febrero de 2024 publicó una foto donde la actriz pareciera que lo está besando en la mejilla.

Cabe señalar que desde un inicio, la pareja llamó la atención de la audiencia y la prensa, llegando a tal grado que tanto Ricardo Pérez como Susana Zabaleta han sido cuestionados sobre los detalles de su romance. Por lo que Zabaleta ha estallado en diversas ocasiones contra todas las personas que la han criticado.

La cantante fue invitada al programa de La Cotorrisa en donde se le pudo ver romántica con el conductor. (YouTube La Cotorrisa)

La cantante asegura que la gente no debería darle demasiada relevancia a la edad que tiene Ricardo, pues aunque el presentador es 30 años más joven que ella, él es consciente de que se trata de un hombre adulto capaz de tomar sus propias decisiones.

“No andaré con un menor de edad, obviamente, el señor ya tiene una edad específica y yo también y no está padre andar anunciando como si fueras una chavita, no me gusta, ni saldría en una portada, ni esas babosadas que hacen mis compañeras”, aseguró hace algunos meses.