Activan contingencia ambiental Fase I en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAM) activó la contingencia ambiental Fase 1 por Ozono en la Ciudad de México y el Estado de México a partir de las 15:00 horas de este 13 de mayo.

La contingencia Fase I se activó debido a la presencia de un sistema de alta presión en el centro del país, asociado con una masa de aire con ligero a moderado contenido de humedad, con cielo despejado a medio nublado.

El comunicado también explicó que durante el día la estabilidad atmosférica es de moderada a fuerte, además de que el viento ha sido muy débil, esto significa que los contaminantes están estancados.

Doble Hoy No Circula 14 de mayo

Estos son los autos que no podrán circular de las 5:00 a las 22:00 horas del martes 14 de mayo

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Les vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehiculos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX,

Los taxis con holograma de verificación “00″, “0″, “1″ o “2″ que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas

La CAMe en lista también aquellos vehículos que no se verán afectados por este Doble Hoy No Circula y que podrán circular con normalidad y son los eléctrico e híbridos además de aquellos que cuenten con matrícula ecológica, se pueden consultar en este enlace.

Medidas y recomendaciones para la población

Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hace ejercicio al aire libre entre las 13:00 y las 19:00

Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas en horario de 13:00 a 19:00

Se recomienda posponer los eventos al aire libre deportivos, culturales o espectáculos masivos programados entre las 13:00 y las 19:00

Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados

Mala calidad del aire en CDMX y Edomex

Desde las 12:11 horas se había anunciado que la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México era de mala a aceptable, por lo que el riesgo a la salud era de alto a moderado.

Entre las estrategias para reducir el impacto a la salud de los contaminantes en el aire se encuentran reducir las actividades físicas y evitarlas por completo para las personas de grupos vulnerables. Además, los automovilistas deberán estar al pendiente del Doble Hoy No Circula.

Las alcaldías más afectadas son Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztacalco, Venustiano Carranza, Coyoacán e Iztapalapa, de acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico.

Es importante señalar que la contingencia de este lunes 13 de mayo se activó tan sólo tres días después de la suspendida el 10 del mismo mes, de forma que la ZMVM sólo tuvo 72 horas de mejoría de condiciones atmosféricas.