‘El Estaca’ y Eduardo Videgaray arremeten contra Lucero tras cancelarlos por los chistes sobre su hija: “El enojo se te va a quitar solita”

Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal le responden a Lucero. (Fotos: RS)

Eduardo Videgaray, José Ramón San Cristóbal y Sofía Rivera Torres se metieron en problemas luego de las críticas que hicieron a Lucerito Mijares, mismas que fueron duramente señaladas por los internautas en redes sociales.

Los conductores realizaron desafortunados chistes sobre la apariencia física de la cantante, algo que no pasó desapercibido para tanto para Lucero, como para Mijares, sus padres. De hecho, la también actriz de Televisa de inmediato salió en defensa de su hija y llamó a la cancelación definitiva del trío de comentaristas.

Lo anterior ahora es señalado como “exagerado” por los mismos autores. Primero fue José Ramón San Cristóbal, mejor conocido como ‘El Estaca’, quien aseguró que los comentarios hechos en primer lugar no le parecían ofensivos.

“Hicimos unos chistes, la verdad no sentí que fueran ofensivos. Cuando uno hace chistes, cuando uno hace humor siempre está el riesgo que alguien se ofenda, en este caso se ofendió mucha gente en redes sociales”, mencionó.

Los presentadores hicieron comentarios sobre el cuerpo de Lucerito Mijares durante una reciente emisión del programa '¡Qué importa!'. Foto: @luceromexico, @eduardovidegaray

El Estaca explicó que únicamente hicieron los chistes a razón de lo que ella misma dijo. Es decir, se tomaron con humor los comentarios de Lucerito, porque ella se los toma por sí misma con humor. Eduardo Videgaray apoyó esa idea.

“Lo que ella dijo que a veces no se arregla y va con una gorra al cine y le dicen ‘pasele joven’ y ella lo toma con humor, nosotros le creímos”, dijo Videgaray.

“Fueron unos chistes bastante leves, a algunas personas no les gustaron y ahí se hizo una bola de nieve gigante”, continuó El Estaca.

José Ramón le responde a Lucero

Los comunicadores son amigos desde la adolescencia (Foto: Instagram)

José Ramón San Cristóbal explicó que ya ofrecieron una disculpa sentida y verdadera, pero que las redes sociales de cualquier forma siguen encima de ellos.

“Ofrecimos la disculpa de la mejor manera que se nos ocurrió y las redes sociales están ofendidísimos, la verdad me importa, ya de verdad, muy poco, no puede ser que en este país uno ofrezca una disculpa amable y consciente y se pongan en ese plan”, dijo.

Sin embargo, no se detuvo ahí. El Estaca dirigió sus palabras hacia Lucero, la madre de la persona ofendida. Le dijo que tanto ella, como sus seguidores, ya lo están llevando bastante lejos.

“De postre, la mamá, Lucero grande nos puso un tuit ‘funados o cancelados para siempre’, mira mi querida Lucero nosotros siempre hemos sido aquí más que amables en persona contigo, te conozco, a Manuel, tu ex esposo, entiendo que cuando se trata de tus hijos la gente puede ofuscarse, pero saben qué ya lo están llevando demasiado lejos, no es para tanto, no se insultó a nadie, no se le dijo nada a Lucero chica que amerite esta reacción, ya se les ofreció una disculpa y hasta ahí”.

Lucero fue golpeada por Lucerito Mijares (Youtube Me caigo de Risa)

Además, aseguró que le parece increíble la forma en la que lo atacan ahora en redes sociales: “Es increíble este fenómeno de la jauria de las redes sociales, si se ofendieron de un chiste, a mí me han insultado en serio eh, de verdad, lo que me parece increíble es la reacción de jauría es gente que tiene por dentro algo muy feo”.

“Hicimos unos pinches chistes y ya, ni siquiera estuvieron tan gachos”, remató Videgaray.

Piden disculpas de nuevo

Al final, el par de conductores resolvió en pedir disculpas una vez más. Aseguraron que el enojo de Lucero no es para tanto y que se le va a tener que quitar por sí sola.

“Quisiera reiterar y volver a ofrecerle a Lucerito nuestro cariño y una disculpa si es que le ofendió alguno de los chistes que hicimos. Un saludo tanto a Manuel Mijares como a Lucero madre, veo lo que puso en Twitter está muy enojada, yo no puedo hacer mucho por ti Lucero, si estás muy enojada se te va a tener que quitar solita porque no es para tanto”, dijo El Estaca.