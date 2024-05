¿Qué debes hacer si tiembla y estás en el Metrobús? Éste es el protocolo en caso de sismo

Algunas personas viajan diario en el Metrobús de la CDMX. (Foto: Cuartoscuro)

Ante la gran sismicidad que hay en México, y debido a los datos estadísticos, los estados donde más ocurren y que pueden afectar a la Ciudad de México son: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Veracruz.

En ese sentido, será necesario tomar en cuenta algunas acciones de prevención que se deberán considerar en caso de presentarse un sismo. De acuerdo con Protección Civil, una de las más importantes es desalojar su hogar o edificio de trabajo.

Sin embargo, en la calle o en el transporte público también está expuesto. Por ejemplo, el Metrobús dio a conocer algunas recomendaciones para tener presente en caso de que se presente un sismo en este transporte.

Protección Civil emite algunas recomendaciones. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué hacer en caso de sismo si estoy en el Metrobús?

La primera recomendación a todos los usuarios de este medio de transporte es mantener la calma

Siga las instrucciones del personal que se encuentre en ese transporte

Evite correr, gritar y empujar

En caso de encontrarse en una de las estaciones, lo ideal será alejarse de las orillas y de los vidrios

Se pide colocarse en el centro de la plataforma

De acuerdo con los brigadistas de este lugar, si se encuentra a bordo de la unidad cuando ocurra el movimiento telúrico, entonces éste se detendrá por completo. No podrá salir, ni el operador podrá abrir la puerta

Por su parte, se dio a conocer que una vez que pase el temblor, las unidades reanudarán su marcha de manera paulatina, de acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Protección Civil.

En caso de un movimiento telúrico, se activa la alerta sísmica. | Jovani Pérez

¿Qué hacer en caso de sismo si estoy en mi casa?

De manera general, se pide a todas las personas contar con una mochila a la mano con lámpara, radio y pilas, equipo de primeros auxilios, teléfono de emergencia y algún celular extra con pila, llaves del automóvil, abrelatas, papel higiénico, bolsa con objetos personales, usb con todos sus documentos.

Si no se evacúa el domicilio, deberá replegarse en una zona de menor riesgo. No use elevadores ni escaleras, deberá alejarse de ventanas, muebles, espejos u objetos pesados que lo puedan dañar.

También tendrá que conservar la calma y atiende las indicaciones de brigadistas, cuerpos de rescate y autoridades de gestión integral de riesgos y Protección Civil.

En caso de que no haya realizado la interrupción de los servicios de gas, agua y electricidad, realiza el corte de suministro lo más pronto posible.

Una vez terminado el temblor verifica el estado estructural del edificio, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. Si hay algún daño estructural, no regrese al inmueble.

Si ha quedado atrapado, deberá mantener la calma y de se posible, golpea con un objeto a la mano, las tuberías o estructuras, a fin de que los rescatistas puedan ubicar su posición.