Toñita explota contra Lizbeth Rodríguez; la acusa de romperle un ligamento en Survivor

La cantante aseguró que ahora deberá someterse a un costoso y difícil tratamiento para poder recuperarse. Crédito: Cuartoscuro | IG: @tonitamusic1

Si bien la aparición de Toñita en el reality show de TV Azteca, Survivor, ya terminó, las secuelas de haber formado parte del elenco aún la persiguen. Sin embargo, recientemente reveló que habría sido la conductora Lizbeth Rodríguez quien la hizo pasar su peor momento ya que, aparentemente, por su culpa habría presentado rotura de ligamento.

La aspirante a la diputación local en Veracruz de 43 años de edad dio a conocer que el golpe que recibió fue tan grave que los médicos, al revisarla, determinaron que será necesario ingresarla a quirófano para que puedan arreglar la lesión.

En palabras de la oriunda de Tantoyuca, asegura que Rodríguez, con sus 29 años de edad, es una competidora que no mide su fuerza al momento de disputar los premios dentro del programa, pues es demasiado ruda cuando hay juegos cuerpo a cuerpo.

Destapó los malos tratos que sufrió por parte de su compañera de reparto. Foto: @tonitamusic1

¿Qué sucedió en Survivor?

Aunque Antonia Salazar, nombre de la cantante, inició su participación con mucho entusiasmo asegurando que hacía todo por que sus hijos estuvieran bien, tal parece que para la exconductora de Badabun no hay rival que no pueda vencer.

Y es que, se reveló que este lunes, 22 de abril, Toñita habría sido llevada de emergencia a un hospital tras presentar un dolor incontenible en la zona del cuello, hombro y brazo, situación que preocupó a la producción. Tras ingresar con los médicos, éstos determinaron que sufría de dos hernias cervicales, lo que la llevará directamente a cirugía para poder corregir este problema.

Luego de que conociera el diagnóstico, Toñita decidió romper el silencio y señaló directamente a Rodríguez como la principal responsable de todas las lesiones que sufrió a lo largo de su estadía en Survivor. Explicó en el programa “De Primera Mano” que además de su hombro, también le detectaron un desgarre en la pierna.

La jugadora de jaguares no se podía levantar del piso Crédito: (Instagram/@survivormx)

“El dolor es insoportable, ahorita si me ven medio mensaje es porque traigo morfina. Yo fui a concursar, a ver qué tan capas era (…) Lo único que no pensé fue en la gente que pudiera dañar por gusto. Entiendo que el juego era de contacto, pero la producción fue muy específica al decir no ahorquen, no muerdan, no jalen del cuello”, declaró.

“Lizbeth Rodríguez se lo pasó por el arco den triunfo, tanto así que muchos decían que me había salido porque ya no aguante. No, me sale porque lo primero fue el desgarre en los isquiotibiales que son algo muy doloroso”, agregó.

Fans de Survivor piden la salida de Lizbeth

La polémica conductora de internet se ha convertido en el personaje más odiado por los seguidores del programa pues, además de sus ácidas reacciones y comentarios en contra de sus compañeros, también la han acusado de ser demasiado agresiva.

Lo anterior, sobre todo, luego de que Toñita tuviera que salir de emergencia pues su vida corría peligro ya que cuenta con varias lesiones que, de no ser atendidas, pueden agravarse en los próximos días.

Con comentarios como: “Deberías demandar a Lizbeth Rodríguez”, “¿Y a qué hora va la penalización a Lizbeth?”, “Muy mal que @survivormx fomente y permita la violencia. Lizbeth se dice feminista y se la pasa acosando, ofendiendo y lastimando a mujeres y hombres ¡Qué horror!”, “¿Y no van a sancionar a Lizbeth? Es clarísimo el jalón que le dio, qué injusto”, “Y si ya saben que fue a propósito ¿cuál es el castigo para Lizbeth?”, “También deberían eliminar a Liz porque ella fue quien la lesionó y todavía gritó: así se destrona un halcón”, demostraron su inconformidad con que la exchica Badabun continúe compitiendo.