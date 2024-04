La Casa de los Famosos 4 EN VIVO: entre lágrimas, habitantes dedican emotivo mensaje a La Divaza

Este fue el emotivo mensaje de Lupillo Rivera tras la salida de La Divaza

“Gracias por enseñarme cosas nuevas en esta casa y la verdad, Divaza, te voy a extrañar. Nunca tuve ningún problema contigo, siempre me la pasé bien contigo. Siempre me voy a acordar de ti, te buscaré después de esta aventura, pues para ayudarte en lo que se ofrezca. Divaza, te quiero un ch..., siempre te lo he dicho. Si te ofendí en algún momento disculpame, nunca fue mi intención y la verdad eres un gran maestro de la vida”.