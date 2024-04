Majo Aguilar sólo fue apoyada por Flor Silvestre para lanzar su primer disco

Majo Aguilar y Flor Silvestre (Jesús Avilés/Infobae México)

La dinastía Aguilar, considerada sin duda alguna como una de las familias más importantes dentro de la música regional mexicana, continúa estando dentro del gusto del público gracias a su talento y, en el caso de Pepe Aguilar por mencionar un ejemplo, a su trayectoria artística.

Características que los mantienen vigentes en la escena musical de nuestro país y como consecuencia las declaraciones que otorgan regularmente tiene eco dentro de la opinión pública, especialmente cuando se trata de aquellos que dieron origen a la dinastía, es decir Flor Silvestre y Antonio Aguilar.

Por ello es que la historia que contó Majo Aguilar, cantante y nieta de las dos grandes figuras del entretenimiento mexicano, sobre el apoyo que recibió por parte de su abuela conmovió a más de uno, sólo que también generó sorpresa después de que comentara que sólo ella fue quien la motivó y le dio soluciones para poder lanzar su primer disco.

Flor Silvestre y Antonio Aguilar. FOTO: ARCHIVO / Pedro Valtierra / CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con lo que mencionó la intérprete de Canción Para Olvidarte ni su papá Antonio Aguilar Jr. ni su tío Pepe Aguilar buscaron la forma de apoyarla, inclusive su padre le dijo que sí aceptaba que ella probara tener éxito con el inicio de su carrera musical, pero no le dio consejos ni algún apoyo económico.

Según Majo Aguilar lo único que recibió de parte de su papá fueron las palabras acerca de que ella “tenía que ver” cómo le hacía para impulsar su propio camino dentro de la carrera artística musical.

Sin embargo, ella no se rindió y después de buscar algún sitio en donde realizar algún concierto, además de “pedir” algunas canciones para no hacer covers en su totalidad, fue que finalmente tomó la decisión de “echarle ganas” para poder destacar como artista dentro del género regional mexicano.

La cantante reveló que sólo Flor silvestre la apoyó en su primer disco Crédito: YouTube: Unicable

No obstante, ella no tenía dinero para lanzar su primer material discográfico, no obstante fue su abuela Flor Silvestre quien llegó a “salvarla” con una solución a su problema pues le ofreció darle la mitad del dinero que iba a invertir en el disco para que pudiera producirlo y, finalmente, publicarlo.

Hecho que le generó un “profundo agradecimiento” hacia la cantante pues considera que si no hubiera sido por ella, quizás su presente sería totalmente diferente.

Flor Silvestre: historia de una cantante y estrella mexicana

Flor Silvestre, nombre artístico de Guillermina Jiménez Chabolla, fue una emblemática cantante y actriz mexicana que dejó una huella indeleble en la cultura de su país. Nacida el 16 de agosto de 1930 en Salamanca, Guanajuato.

Flor Silvestre comenzó su carrera en la década de 1940, convirtiéndose en una de las voces más representativas de la música ranchera y folclórica de México. Dotada de una voz melodiosa y profunda, supo capturar el espíritu y la sensibilidad del pueblo mexicano a través de canciones que narraban historias de amor, desamor y el orgullo por sus raíces.

Los cantantes estuvieron casados por 48 años. (Captura Tw: @@CarLon_2020)

Además de su exitosa carrera musical, Flor Silvestre tuvo una notable presencia en el cine mexicano, participando en más de setenta películas. Su talento y versatilidad la llevaron a compartir escenarios y sets de filmación con algunas de las figuras más destacadas de la Época de Oro del cine mexicano.

Su legado, sin embargo, va más allá de su contribución artística. ella fue una figura que encarnó la fuerza y la pasión mexicana, siendo un ejemplo de dedicación y perseverancia. Madre de artistas también muy reconocidos, como Pepe Aguilar, continúa siendo una inspiración para nuevas generaciones de músicos y actores.

Fallecida el 25 de noviembre de 2020, Flor Silvestre dejó tras de sí un legado imborrable, recordada no sólo por su extraordinario talento sino por su profundo amor por México.