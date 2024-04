Aseguran que Fofo Márquez habría golpeado a una mujer durante discusión vial en Naucalpan

Aseguran que Fofo Márquez fue el responsable Captura: x/@ultimahoraenx

Una mujer fue golpeada brutalmente por un hombre en las afueras del centro comercial Brisa, el cual se ubica en Naucalpan, Estado de México.

Las personas que presenciaron la agresión le tomaron fotos al sujeto y las publicaron con la finalidad de que la persona afectada acudiera a levantar su denuncia por los golpes, los cuales le provocaron que le saliera sangre de la cara.

Al darse a conocer tanto fotos como videos, en redes sociales mucha gente aseguró que se trata de Fofo Márquez, un influencer que ha generado polémica en diversas ocasiones y que una vez cerró un puente del estado de Jalisco.

Aseguran que el supuesto agresor sería el famoso influencer Crédito: (X/@FernandoCruzFr7)

De acuerdo con la afectada, la discusión comenzó porque ella le dio un ligero golpe con el auto a uno de los espejos del agresor, pero hasta el momento se desconoce si realmente se trata de Fofo Márquez.

“Lo que pasa es que entro, estaba estacionado y al entrar, el espejo se volteó, no se cayó ni nada, sabía que no era tan grave. Me bajo, la chava no se baja y le comento que quería hablarle al seguro”, dijo la afectada mientras otras mujeres estaban limpiándole la sangre y ofreciéndole llevarla al hospital.

Una de las personas que estaba asistiendo a la mujer golpeada aseguró haber visto la agresión y dijo que el agresor la tiró al piso para patearla.

Las personas que estuvieron presentes en el momento lograron captar el momento en que el supuesto agresor sube a una camioneta y escapa del lugar, justo antes de abordar este automóvil, se logra ver que estaba intentando patear a otros hombres. De fondo se puede escuchar una voz masculina que dice “lo hubiéramos agarrado entre todos”.

Detienen a Fofo Márquez

Horas después de que los videos fueran compartidos de forma masiva en redes sociales, Fofo Márquez fue detenido por la labor conjunta tanto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como de la Policía de Naucalpan.

(X/@FiscaliaEdomex)

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía del Estado de México, Fofo Márquez fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de #Tlalnepantla a disposición de la Autoridad Jurisdiccional quien determinará su situación jurídica.

Además, se indicó que se le considerará como inocente hasta que exista una sentencia en su contra. El hecho de que el influencer hubiera estado sonriendo en las fotos publicadas por parte de la Fiscalía del Estado de México generó mucha indignación.

La vez en que Fofo Márquez cerró un puente y recibió supuestas amenazas del CJNG

El polémico influencer y tiktoker “Fofo” Márquez recibió supuestas amenazas de parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras haber interrumpido el tráfico en el Puente Matute Remus de Guadalajara, Jalisco su objetivo era grabar un video para TikTok.

“Pues vamos a cerrar, me voy a poner a bailar, a hacer Tiktoks, entonces, pues bueno, para que vean otra vez lo que el dinero puede llegar a hacer aquí en México”, dijo en su momento.

Captura de pantalla TikTok: @fofomarquezofficial

Las amenazas fueron publicadas en una cuenta de Facebook vinculada al cártel, donde adviertían a Márquez sobre los riesgos de regresar a Guadalajara y mencionan directamente al líder del cártel, conocido como ‘Mencho’, cabe señalar que la misma célula delictiva desmintió la imagen.

Fofo Márquez se ha hecho popular por sus extravagantes exhibiciones de riqueza en redes sociales, incluyendo autos de lujo y fiestas.

La vez en que estuvo en el Puente Matute Remus se mostró bloqueando el paso con varios vehículos de alta gama para la grabación de un video, acción que provocó la ira no solo en redes sociales, sino también una respuesta del líder criminal del estado.

Este incidente desató una ola de críticas tanto de usuarios de redes sociales como de figuras públicas, incluido el ex presidente mexicano Felipe Calderón. La única consecuencia que tuvo fue realizar un donativo de 25 mil pesos en especie y realizar 12 horas de labores comunitarias.