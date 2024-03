Mariana Robles, novia de Nicandro Díaz, no fue al funeral del productor: esta habría sido la controversial razón

La novia de Nicandro Díaz, Mariana Robles, no acudió al funeral del productor (Jovany Pérez/Infobae México)

La muerte de Nicandro Díaz sigue generando conversación ya que hay rumores de que los hijos no están completamente convencidos de que su padre murió por el accidente en motocicleta; supuestamente, habrían pedido que se iniciara una investigación en contra de Mariana Robles, la novia del productor.

En medio de estas especulaciones se realizó el funeral de Díaz, al cual asistieron familiares, amigos y compañeros de Televisa, pero no fue vista Robles, lo que avivó los rumores de que la situación con los hijos no es la mejor.

En el programa Ventaneando, Pati Chapoy compartió que, aparentemente, el motivo por el que la locutora no fue vista junto el resto de artistas que se reunieron, fue que recibió la recomendación de no acudir al último adiós de su novio, pero sí fue a la misa que se realizó en Televisa, a la cual gran parte de la prensa no tuvo acceso.

Robles, supuestamente, no puede salir del país por las investigaciones que se estarían llevando a cabo sobre el accidente (Instagram/@marianarvoz)

“Mariana Robles, la novia de Nicandro, le sugirieron que no fuera a la funeraria. Sí fue a la misa”, dijo la titular, “al interior de Televisa que se llevó a cabo el día de ayer”, finalizó Mónica Castañeda.

Asimismo, Ricardo Manjarrez dijo que la información que circula es que fueron los hijos quienes le habrían pedido directamente a Mariana no asistir a ninguno de los eventos que le realizarían a su papá, es decir, el funeral y cualquier homenaje que hagan que se conecte con la Fábrica de Sueños.

“Dicen que los hijos la invitaron a no asistir a ningún tipo de evento”

En Ventaneando también se mencionó que Robles ha sido vista en un hospital de la Ciudad de México, donde está acudiendo a revisiones por los golpes que recibió en el accidente por el que murió Nicandro. En las imágenes mostradas en el programa, se puede ver a la actriz con un collarín y varios moretones en la cara.

Mariana fue la única persona que estaba con Nicandro al momento del accidente, ella también sufrió golpes a causa del derrape (Instagram/@marianavoz)

¿Por qué los hijos de Nicandro Díaz habrían pedido investigar a Mariana Robles?

Los hijos que Nicandro Díaz tuvo con su exesposa, Cynthia Buitrón, son los que actualmente se están haciendo responsables de lo que sucede con los restos del productor y lo que pasará con su legado y herencia, fue por esto que el mayor de ellos, Nicandro Jr., tomó la responsabilidad de acudir a Cozumel para identificar el cuerpo de su padre y, además, tener más información sobre lo que lo llevó a la muerte.

Habría sido en Quintana Roo que el joven no se convenció del reporte oficial del accidente de su padre y Mariana Robles, pues mientras ella sólo tiene algunos golpes, Díaz murió. Esto lo llevó a exigir que se iniciara una investigación en contra de la locutora, esta información según Jorge Carbajal.

“Según lo que nos cuentan, que han llegado a la conclusión de solicitar a las autoridades que se haga una investigación a fondo: por qué pasó ese accidente, exactamente qué le pasó a su papá y por qué no le pasó nada a esta mujer que iba con él”.

Asimismo, el presentador comentó que Mariana no tendría permitido salir del país debido a las investigaciones que se están realizando en su contra. Aunado a esto, supuestamente la misa de cuerpo presente que no se habría hecho el día en que Televisa la había organizado ya que las autoridades aún no se lo daban a los hijos para hacer las primeras indagaciones.

Hasta el momento, tanto Mariana como los jóvenes han preferido no dar declaraciones sobre este tema, por lo que no lo ha sido confirmado.