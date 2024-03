Esta es la poderosa semilla mexicana que “lo cura todo” y que usaban los aztecas

El cacao era considerada como una semilla sagrada en épocas prehispánicas REUTERS/Mariana Bazo

Sin duda existen muchos alimentos de origen y tradición prehispánica cuyo valor nutricional comienza a ser valorado, tales como la espirulina, el quelite o los huauzontles.

Y este es el caso de una peculiar semilla cuyo aporte de antioxidantes es tal que los aztecas la usaban incluso como remedio medicinal y era considerada como un alimento sangrado.

Nos referimos a la semilla de cacao, la cual si bien no es desconocida, su valor nutricional suele ser ignorado pues se asocia únicamente con la preparación del delicioso chocolate; sin embargo, muchas veces es esta presentación suele perder sus propiedades.

Y es que como semilla, el cacao contiene un elevado contenido de antioxidantes, el cual supera por mucho al que aportan bebidas como el té verde o el vino tinto, las cuales son consideradas como las que más aportan este tipo de compuestos.

A pesar de sus beneficios al convertirse en chocolate industrial pierde la mayoría REUTERS/Yves Herman

Beneficios del consumo de cacao

Es gracias a estos antioxidantes es que el cacao aporta un gran numero de beneficios para la salud, razón por la cual antiguas culturas prehispánicas creían que el cacao “lo cura todo” y tenía ese atributo de sagrado.

Estos son algunos de los beneficios de consumirlo:

-Previene la aparición de enfermedades cardiacas

Un estudio realizado por la Universidad de California y publicado en Journal of the American College of Cardiology encontró que el consumo diario de flavonoides, encontrados en el cacao, incrementa el número de células angiogénicas circulantes (CAC) en la sangre.

Los expertos explican que estas células juegan un papel crucial en el mantenimiento de la salud de los vasos sanguíneos y funcionan como una protección contra el surgimiento de enfermedades cardíacas.

-Ayuda a mejorar el estado de ánimo

El cacao contiene feniletilamina, una sustancia química que el cuerpo convierte en serotonina, que es un neurotransmisor que contribuye a los sentimientos de bienestar y felicidad.

-Mejora la función cerebral

Según investigaciones recientes, el consumo de cacao podría estar asociado a un incremento y mejoría de las capacidades mentales ya que ayuda a incrementar la circulación de sangre hacia el cerebro. Esto sugiere que su consumo puede ser ventajoso en situaciones que requieren aprendizaje y atención.

-Previene el envejecimiento celular

El cacao también contiene una alta concentración de componentes orgánicos con propiedades antioxidantes, como son los flavonoides, catequinas y polifenoles. Estos compuestos ayudan a proteger las células del daño provocado por los radicales libres.

El cacao es el verdadero responsable de los beneficios que se atribuyen al chocolate (Imagen ilustrativa Infobae)

Como mencionamos antes una de las principales maneras en que se consume cacao en el mundo es por medio del chocolate industrializado; sin embargo, en esta presentación aporta grandes cantidades de azúcar y grasas saturadas que le quitan sus beneficios.

Por esta razón, si queremos obtener sus propiedades se recomienda consumir chocolate negro que contenga 70% de semilla de cacao.

Por su parte, aunque es menos común, también sería posible comprara la semilla de cacao molida en polvo y con ella elabora bebidas, esta es una forma similar a como la tomaban los antiguos aztecas y otras culturas prehispánicas.

Que enfermedades curaban las culturas prehispánicas con el cacao

Algunas culturas prehispánicas fermentaban las semillas de cacao y las mezclaba en un líquido, que era consumido durante eventos sociales y rituales religiosos. Estos son algunos de los usos que les dieron:

Las culturas lo usaron para tratar diferentes dolencias (Crédito: UNAM)

Olmecas y Mayas: usaron el cacao como remedio para una gran variedad de dolencias entre las que se encuentran combatir la fatiga, disminuir el dolor de riñones y e incluso para mejorar las funciones intestinales.

Aztecas: solían usar el cacao como una especie de bebida energizante y la consumían antes de una batalla pues notaban que con ello tenían más energía, rendían más y su fuerza incrementaba.