Así previno Óscar de la Hoya su reencuentro con el Canelo Álvarez: “Si no me quiere saludar, pues es su pedo”

Durante el primer careo ante Jaime Munguía, su próximo rival por los títulos de los superpesos mediados, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez ignoró al ex boxeador estadounidense Óscar de la Hoya.

De cara a la pelea del 4 de mayo, la relación entre De la Hoya y el Canelo Álvarez volvió a demostrarse que está muy rota, situación que no le causó conflicto al ‘Golden Boy’ quien antes de llevarse el primer careo ante Jaime Munguía, aseguró que el pugilista jalisciense lo iba a ignorar.

“Tengo 51 años y no estoy aquí para ningunas mamadas, yo no sé qué pasó ni sé qué hice. El Canelo me cae muy bien, es el rey del deporte ahora y lo admiro, porque no es fácil estar en esa posición por mucho tiempo como lo ha hecho. Lo voy a ver y le diré felicidades. Si no me quiere saludar, pues es su pedo”, comentó en charla con K.O Artist Sports.

¿Cómo reaccionó el Canelo al ver a Óscar de la Hoya?

Al darse el primer careo contra Jaime Munguía, el Canelo Álvarez tomó el micrófono y agradeció a todas las personas que trabajaron que este gran combate se llevará a cabo, eso sí, sin mencionar a Óscar de la Hoya.

“Estoy agradecido con Al Haymon por hacer posible esta pelea con todo el equipo de PBC, Fernando Beltrán y Jaime (Munguia), quienes estuvieron involucrados e hicieron que esta pelea fuera mucho más fácil de realizar”, comentó el actual monarca de los superpesos medianos.

Por su parte, el Golden Boy explicó que Canelo lo obligaron a firmar para combatir contra Munguía, ya que al rechazar de combatir contra David Benavidez, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) lo acorraló para que fuera uno de sus compatriotas.

“Canelo realmente no tenía opción. No iba a pelear con Charlo, no iba a pelear con Benavidez, así que lo acorralaron para que peleara con Jaime Munguía y el plan funcionó”, relató.

“Estoy muy emocionado de ofrecer un gran espectáculo dentro y fuera del ring. El 4 de mayo... he estado pidiendo una pelea entre mexicanos desde hace mucho tiempo, ahora la tenemos”, sentenció.

¿Por qué se distanciaron Óscar de la Hoya y el Canelo Álvarez?

Todo comenzó en 2018, cuando el Canelo Álvarez firmó un contrato histórico de $365 millones de dólares con DAZN para 11 peleas, marcando un hito en el boxeo. Sin embargo, surgieron desacuerdos, con informes sugiriendo que Óscar de la Hoya y Golden Boy Promotions negociaban en nombre de Canelo sin su conocimiento.

Bajo este contrato, Canelo peleó contra Rocky Fielding y Daniel Jacobs, pero DAZN y Golden Boy planeaban la trilogía con Golovkin, que no era lo que Canelo quería. En su lugar, peleó y venció a Sergey Kovalev en el Round 11, ganando el título semicompleto de la OMB. Los desacuerdos llevaron a Canelo a separarse de DAZN y Golden Boy, acusando a esta última de buscar solo su beneficio.

“Demandé a DAZN y a Golden Boy juntos. Nadie se anima a hacer eso. Si tú sabes que hiciste las cosas bien, no tienes por qué temer a hacer un movimiento de esa magnitud. Tú sabes que vas a vencer siempre, tú sabes que hiciste las cosas bien. Así gané menos, no voy a dejar que digan lo que tengo que ganar. En mi contrato decía que las peleas eran por tanto (dinero). Pero si peleaba con ‘Triple G’, con (Floyd) Mayweather o con un nombre así, es a negociar. No iba a pelear por la misma cantidad. Pero Golden Boy ya había prometido y había firmado a DAZN que iba a pelear con Golovkin por la misma cantidad, y nunca me lo dijeron. Las decisiones las toman otras personas. Cuando Richard Schaefer dejó Golden Boy, se llevó a todos los boxeadores a PBC. Y también quería llevarme a mí, yo fui el único boxeador que se quedó porque soy un hombre leal. Luego entendí por qué todos se habían ido y por qué Richard se fue. Los que están en Golden Boy solo buscan su propio beneficio, no el de los boxeadores...”