¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno hoy 16 de marzo desde casa?

Daniel Bisogno fue internado de emergencia en un hospital de la CDMX a principios de febrero por una severa infección pulmonar. Durante su estancia tuvo que ser inducido al coma. (Foto: Pati Chapoy, YouTube)

Daniel Bisogno está atravesando un período de convalecencia en su domicilio tras abandonar el hospital el pasado viernes 08 de marzo. La información sobre su estado de salud es escasa, sin embargo, se sabe que se encuentra en un proceso de recuperación tras superar una fuerte infección pulmonar que involucró ser operado de emergencia y permanecer varios días en coma inducido.

Según informó Ana María Alvarado en su canal de YouTube, el conductor de espectáculos adaptó una habitación de su casa como un cuarto de hospital para poder continuar con su tratamiento de la manera más cómoda y eficiente posible. Esto incluye el uso de medicamentos antidepresivos, pues además de su problemas de salud, se encuentra atravesando el duelo por la muerte de su madre.

La historia de Daniel Bisogno resalta la complejidad de la recuperación tras enfermedades o intervenciones médicas, y el rol crucial que juegan tanto la preparación del entorno doméstico como el seguimiento psicológico y emocional. De igual manera, refleja cómo figuras públicas, al compartir sus experiencias personales, pueden contribuir a una mayor conciencia sobre temas de salud mental y física en la sociedad.

Daniel Bisogno manda mensaje

Daniel Bisogno reaparece en ‘Ventaneando’

Una semana después de abandonar el hospital por aparente voluntad propia, el conductor reapareció en el programa de espectáculos de TV Azteca a través de un mensaje de audio.

“Todo el día son terapias, pero me he recuperado bastante bien para todo. Todavía desplazarme no puedo, no puedo subir la escalera, fueron muchos días en... entonces estoy ya moviéndome casi al cien, pero falta un poco, mil gracias por todo, ya sabes a todo lo que me refiero”, comenzó.

“Aunque estoy mejor que las otras veces, creo yo, todavía estoy flaquito”.

Captan a Daniel Bisogno regresando a su casa tras un mes hospitalizado. (YouTube: Kadri Paparazzi)

De esta manera, Daniel Bisogno dejó entrever que su proceso de recuperación va viento en popa, sólo que será un poco largo.

Asimismo, aprovechó esta ocasión para agradecer públicamente a Pati Chapoy por todo su apoyo durante este complicado momento en su vida: “Mil gracias por todo Pati, ya sabes a todo lo que me refiero. De verdad que que te apareciste en mi vida como un ángel”.

Hasta el momento se desconoce cuándo regresará a ‘Ventaneando’ y ‘Lagunilla mi barrio’, pues todo depende de la recuperación de sus pulmones.

¡Ventaneando cumple 28 años al aire! Así fue el festejo histórico de Pati Chapoy!. Crédito: IG @ventaneandouno

En cuanto terminó el audio, Pati Chapoy tomó la palabra:

“Ya está tu mensaje al aire y obviamente vamos a seguir en comunicación contigo todo el tiempo, pero tomando todas las precauciones. En este momento lo más importante es tu recuperación, es lo que queremos todos, sobre todo quienes estamos en Ventaneando te queremos y te admiramos”.