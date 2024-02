¿Quiénes son los papás de Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando?

(Twitter: @VentaneandoUno)

Daniel Bisogno constantemente está envuelto en controversia por sus ácidas opiniones sobre personalidades del medio artístico nacional. Sin embargo, muy pocas veces ha compartido información respecto a su vida personal.

Hasta hace unos años se desconocía que el reportero y conductor de ‘TV Azteca’, Alex B, es su hermano menor y ambos son sobrinos de Angélica María. Por lo tanto, también son primos de Angélica Vale.

¿Quiénes es la mamá de Daniel Bisogno?

El también actor concedió una entrevista para el programa ‘Ventaneando’ en el marco del ‘Día de las Madres’ de 2021, donde rompió el silencio sobre su relación con su madre: Araceli Bisogno.

Hasta el momento se desconoce de qué parte de su familia deriva su lazo con Angélica María. (Crédito: Ventaneando, Youtube)

“Mi mamá siempre fue muy cariñosa con nosotros, siempre nos trató muy bien. Nos aventaba la chancla, eso sí, pero ya que iba uno encarrerado. Me hacía ir por el refresco de mi papá todos los días, público, me gritaba en donde yo estuviera para que yo fuera por la Coca de mi papá”, declaró.

Daniel Bisogno también recordó sus platillos favoritos: rabioles, espagueti a la boloñesa y pollo con crema.

Y confesó que estuvo a punto de ‘perderse’ cuando era niño por culpa de los pasajeros de un camión:

“Mi mamá fue realmente la que nos llevó, tanto a mí como a mis dos hermanos, a todos los castings y a todo. Hasta que un día se fue sin mí en un Ruta 100, eso nunca se me va a olvidar. íbamos en camino a un casting y de repente , ya sabes que te bajan en contra de tu voluntad de la cantidad de gente que hay, entonces yo iba atrás y me bajaron ahí”, contó.

La señora Araceli se casó con don Concho cuando tenía 15 años. (Twitter: @AztecaUno)

“Se arrancó el camión con mi mamá arriba y yo persiguiéndola por toda avenida Taxqueña, le gritaba ‘bajan’ pero mi mamá se esperó como dos o tres paradas más”.

Al final, el conductor aseguró que su madre sigue siendo su mayor fan.

¿Quién es el papá de Daniel Bisogno?

Ese mismo año, el conductor también habló sobre su progenitor en el marco del ‘Día del Padre’. Sin profundizar en detalles, comentó que don ‘Concho’ se encargó de inculcarle los valores familiares y algunas labores domésticas que nunca aprendió.

El señor es contador público de profesión, por lo que esperaba que Daniel siguiera sus pasos, pero eso nunca sucedió: “Soy contador, pero de chismes”.

Se desconoce el nombre real del padre de Daniel. (Twitter: @AztecaUno)

“La relación con mi papá es maravillosa, siempre ha sido muy buena. Cuando era chavo, era muy exigente. Fue muy estricto, no me dejaba llegar después de las 2:00 de la mañana, no me dejaba quedar en la casa de nadie, sí era muy enérgico. Insistía mucho en que estudiara porque es profesionista”, declaró.