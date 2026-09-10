México

Niño de 4 años muere tras presunta agresión de su madre en Acapulco: la mujer fue detenida

El menor fue localizado sin vida dentro de una vivienda de la colonia Las Parotas; familiares intentaron lincharla

Acapulco muere menor de 4 años madre detenida
Muere menor de 4 años por agresión de su madre en Acapulco, Guerrero (especial)
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Un niño de cuatro años, identificado como Tadeo, fue localizado sin vida la mañana de este miércoles dentro de una vivienda ubicada en la colonia Las Parotas, en la zona conurbada de Acapulco, Guerrero.

Su madre, identificada como Jaqueline Alejandra N, fue detenida por las autoridades como presunta responsable de la agresión que habría provocado la muerte del menor.

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De acuerdo con el reporte ministerial, el caso fue reportado alrededor de las 10:52 horas, cuando un familiar realizó una llamada al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de una ambulancia y de elementos policiacos.

Durante la llamada, el familiar señaló que la mujer presuntamente había golpeado al niño, quien en ese momento se encontraba inconsciente y requería atención médica.

Reportan agresión contra niño de cuatro años en Acapulco

Acapulco muere menor de 4 años madre detenida
Autoridades de guerrero detuvieron a Jaqueline “N”, por su probable responsabilidad en hechos relacionados con el homicidio de un menor de edad, registrados en el municipio de Acapulco de Juárez (Fiscalía General del Estado de Guerrero﻿/FB)

El llamado de auxilio se originó en un domicilio localizado sobre el andador Azucena, en la colonia Las Parotas, cerca de la funeraria Las Cruces y después del centro de salud de la zona.

Además de solicitar atención para el menor, el familiar alertó a las autoridades sobre el riesgo de que la situación escalara, debido a que otros familiares del niño se encontraban muy alterados y, presuntamente, pretendían agredir a la madre.

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Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al domicilio señalado para verificar el reporte.

Al ingresar al inmueble, localizado en una vivienda en obra gris, los agentes encontraron al menor sin vida.

De manera preliminar, las autoridades indicaron que el cuerpo presentaba huellas de violencia y una lesión en el cuello, aunque será la investigación forense la que determine las circunstancias exactas en las que ocurrió la muerte.

Familiares intentan agredir a la madre del menor

Acapulco muere menor de 4 años madre detenida 2
Familiares del menor intentaron linchar a la madre tras la agresión al menor que perdió la vida (especial)

La presencia de los familiares provocó momentos de tensión en el sitio, debido a que algunos de ellos intentaron agredir físicamente a la mujer señalada como presunta responsable.

Ante esta situación, los agentes procedieron a asegurar a Jaqueline Alejandra y trasladarla a la Agencia del Ministerio Público, tanto para ponerla a disposición de las autoridades correspondientes como para evitar que fuera víctima de una agresión por parte de los familiares.

La mujer quedó sujeta a las investigaciones ministeriales, mientras se recaban los elementos necesarios para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda.

Fiscalía investigará la muerte del niño en Acapulco

Tras el aseguramiento del inmueble, peritos en criminalística realizaron las diligencias correspondientes para recabar indicios que permitan esclarecer la muerte del menor.

Posteriormente, personal especializado ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo de Tadeo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizará la necropsia de ley.

Este procedimiento permitirá establecer con mayor precisión la causa de muerte y determinar si las lesiones observadas en el cuerpo están relacionadas directamente con el fallecimiento.

La investigación también deberá establecer qué ocurrió antes de que el niño fuera localizado inconsciente y posteriormente declarado muerto.

Hasta el momento, la mujer permanece señalada únicamente como presunta responsable, por lo que será la autoridad ministerial la que determine su situación jurídica con base en los resultados de las investigaciones y los estudios forenses.

El caso generó consternación entre habitantes de la colonia Las Parotas, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer la muerte del pequeño de cuatro años.

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