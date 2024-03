Lilly Téllez se lanzó contra Salgado Macedonio por la violencia en Guerrero: “No sabe cómo está”

La senadora del PAN ha sido criticada en repetidas ocasiones por sus comentarios contra la comunidad LGBT+ (Senado PAN)

Durante la sesión celebrada este miércoles 13 de agosto de 2024 en la Cámara de Senadores, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) solicitó la eliminación de los poderes en el estado de Guerrero con motivo de la inseguridad. El argumento fue criticado por Félix Salgado Macedonio, quien respondió y, a su vez, fue cuestionado por la senadora Lilly Téllez.

Después de que se dio a conocer un documento en el que el grupo parlamentario panista solicitó la remoción y sustitución de las autoridades locales, entre quienes se encontró la gobernadora Evelyn Salgado, el senador Félix Salgado arremetió contra sus opositores políticos.

Tras la intervención del senador del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la tribuna fue tomada por Lilly Téllez. En ese sentido, la periodista acusó al personaje y lo señaló por una supuesta relación con grupos del crimen organizado que operan en la entidad.

Félix Salgado Macedonio arremetió contra el GPPAN por su solicitud de remover los poderes en Guerrero (Senado Morena)

“Me imagino que usted, Félix Salgado Macedonio, es un ignorante de cómo está Guerrero, porque si no es así, usted está coludido con los criminales dueños de Guerrero”, arremetió en contra del Senador.

Y es que, en instantes previos, durante su intervención, Félix Salgado criticó la petición del grupo parlamentario de Acción Nacional, a quienes invitó a visitar el estado de Guerrero. El motivo, desde su punto de vista, fue el de desmentir los argumentos que incluyeron en su petición.

“No tiene ninguna consistencia en sus dichos. Dicen que la gobernadora está ausente. Vayan a Guerrero, ustedes no conocen Guerrero, ustedes conocen presidente Masaryk, las joyerías de Polanco, de donde no salen. Vayan a Guerrero, ahí están los tres poderes constituidos, trabajando. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, inmediatamente, se reunió con los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Inmediatamente se reunió con la mamá del joven acribillado por policías. Ella de inmediato está atendiendo el caso”, expuso.

Evelyn se reunió con la madre del estudiante asesinado (Foto: Facebook/Evelyn Salgado Pineda)

Como respuesta, la senadora Lilly Téllez también acusó a Salgado Macedonio de ignorar los problemas que aquejan a la entidad gobernada por su hija. Incluso, concluyó al asegurar que en Guerrero no existe “orden, ley, seguridad y estado de derecho”.

“Yo me imagino, senador Félix Salgado Macedonio, que usted no sabe que Guerrero está bajo fuego, bajo ataque. Me imagino que usted no sabe de la escases que están viviendo los guerrerenses, me imagino que usted no sabe que Guerrero está bajo las órdenes del crimen organizado, eso sufren los guerrerenses. Me imagino que usted no sabe que ha subido la extorsión, el cobro de piso en Guerrero, los asesinatos, Me imagino que usted no sabe que hay bloqueos en Guerrero, del abandono en que está Acapulco. Me imagino que usted no sabe que hay ausencia de orden, ley, seguridad y estado de derecho”, declaró.

¿Por qué el PAN solicitó remover los poderes en el estado de Guerrero?

En el documento presentado en el pleno del Senado, el grupo parlamentario de Acción Nacional señaló que la supuesta ingobernabilidad en el estado de Guerrero, así como el ausentismo de la titular del poder ejecutivo estatal son argumentos suficientes para remover a los encargados de los tres poderes de la entidad.

El GPPAN argumentó el supuesto abandono de las víctimas por el huracán Otis (REUTERS/Henry Romero)

“El gobierno de Evelyn Salgado se ha caracterizado por sus altos índices de criminalidad, que incluyen extorsiones, cobro de piso, torturas, lesiones, homicidios, y la presencia abrumadora de carteles del crimen organizado, lo que contrasta con el ausentismo que distingue a la gobernadora y su gobierno en horas críticas”, se lee en el comunicado firmado por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

A pesar de la petición, el coordinador panista en el Senado Julen Rementería del Puerto confirmó que la Mesa Directiva no dio trámite para incluir dicho asunto en el orden del día. Al respecto, declaró que:

“Francamente lo que vemos es un bloqueo para encubrir la solución que se le pudiera dar a una problemática que hoy abarca al Estado de Guerrero”.