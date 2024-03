Daniela Parra arremete contra Alexa Hoffman por filtrar videos de Héctor Parra: “Todo se puede ver mal”

Daniela Parra aseguró que su hermana sacó de contexto los videos de su papá conviviendo con ellas (Jovani Pérez/Infobae)

Alexa Hoffman filtró los videos que presentó como prueba ante una juez durante las audiencias por la denuncia contra su padre, Héctor Parra, quien actualmente se encuentra cumpliendo una condena tras las rejas.

Esto no pasó desapercibido por su hermana, Daniela Parra, quien la acusó de descontextualizar los videos que, según dijo, en realidad mostrarían una relación sana entre padre e hija.

Fue durante una entrevista con Chisme No Like que la joven acusó a su hermana de presuntamente presentar los videos editados, con recortes hechos a forma de que su padre resultara afectado.

La joven denunció hace años a su padre por abuso sexual (De primera mano).

Y es que en las imágenes se mostraría cómo el actor convivía con ellas, algo que causó polémica para algunos por cómo él, siendo un adulto, se relacionaba con las menores.

No obstante, Daniela aclaró que son ciertas algunas de las cosas que dijo su hermana sobre Héctor, pero sin sacarlas de contexto son actos usuales de un padre que se hace responsable de sus hijas, señaló.

“Es video es de una convivencia de nosotros tres en un día de Navidad, me parece que fue el 23, porque generalmente nos entregábamos regalos un día antes. Es un video donde nos estamos regalando cosas, donde se puede ver cómo nos llevábamos”, explicó sobre el video donde abren regalos.

Según dijo Daniela, en estas imágenes sólo se muestra lo bien que se llevaban.

Alexa dijo que el haber hecho públicos esos videos le quitaba un peso de encima porque de esa forma compartía su versión de los hechos (Instagram/@alexaa.hoffman)

Sin embargo, se mostró molesta, pues acusó que su hermana lo cortó, intentando que la gente viera mal al actor.

“Si quieren descontextualizarlo y quieren verlo mal, todo se puede ver mal, pero en realidad ese video sólo muestra la convivencia de un papá con sus hijas”

Cuando fue cuestionada por Elisa Beristain y Javier Ceriani sobre las declaraciones de Alexa sobre que su papá las bañaba, Daniela lo confirmó, pero mencionó que en realidad esto sucedía cuando máximo ella tenía cinco años.

A Héctor Parra le espera una nueva sentencia, ahora no por un delito, sino dos (Instagram/@hectorparrag)

“Mi papá nos bañaba. Mi papá, como cualquier otro papá, abría la regadera para que nosotras entráramos a bañarnos, nos bañábamos, pero eso era cuando éramos chiquitas, la gente piensa que ya íbamos en secundaria y así”

Recalcó que su padre seguía una rutina que consistía en abrirles la regadera, ayudarlas a secarse y vestirlas, acciones con las que les enseñaba a hacerlo por sí mismas porque, por su edad, aún no lo hacían solas.

Incluso mencionó que ella baña a sus sobrinos, por ello que no lo considera un comportamiento extraño ni que violente a las infancias. “No vayan a salir con que también estoy abusando de mis sobrinos por bañarlos, es una locura, no tiene nada de malo”, sentenció Daniela.

Daniela es la única que ha defendido a su papá, estando al tanto de todo el proceso que su hermana inició (Instagram/@hectorparrag)

Al hablar sobre el video en el que Héctor Parra le escribe en la pierna a Alexa, la ganadora de Las estrellas bailan en Hoy también lo defendió y aseguró que las imágenes mostrarían que el lenguaje que usaban no era lascivo ni “sucio”.

Asimismo, dijo que falta una parte de esas imágenes, en la que se ve a Alexa también escribiendo cosas como “te amo, papi”.

No obstante, en el caso de este video, reconoció que no estaba cuando sucedió esto y, por tanto, no sabe en que contexto fue ni quién pintó las palabras.

Daniela insiste en que su papá es inocente y seguirá presionando a las autoridades por la revisión del caso (Cuartoscuro)

“Yo no estaba ahí, yo no supe si se lo escribió mi papá, si ella se lo escribió”, dijo Daniela.

La joven recalcó que, pese a todo, ella seguirá luchando por demostrar la inocencia de su padre.

Héctor Parra tendrá una nueva sentencia, ahora por dos delitos

Pese a que Daniela sigue defendiendo la supuesta inocencia de Héctor Parra, el 8 de marzo se confirmó que la sentencia del actor cambiará ya que no sólo será juzgado por corrupción de menores, sino también por abuso sexual.

La nueva condena se dictará el 15 de marzo.