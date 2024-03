Por qué la FGR no investigó las 29 muertes reportadas durante la captura de Ovidio Guzmán en 2023

Ovidio Guzmán López fue capturado en dos ocasiones en Culiacán, Sinaloa (Ilustración: Infobae/Jesús Avilés)

El 5 de enero de 2023, el Ejército mexicano realizó una de las capturas más destacadas en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Aquel día, Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fue detenido por segunda ocasión en Culiacán, Sinaloa.

El operativo desplegado por la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) provocó la reacción de miembros del Cártel de Sinaloa, quienes realizaron 19 bloqueos en la ciudad para intentar replicar el “Culiacanazo” de 2019, cuando Ovidio fue detenido y liberado posteriormente ante los disturbios suscitados.

El enfrentamiento entre los hombres armados y las autoridades dejó un saldo de 29 muertos, de los cuales 10 eran elementos de las Fuerzas Armadas y 19 presuntos miembros de Los Chapitos (facción del Cártel de Sinaloa que es liderada por los hijos de ‘El Chapo’).

A más de un año de lo ocurrido, la Fiscalía General de la República (FGR) ha informado que no cuenta con ninguna carpeta de investigación abierta por los 29 fallecimientos que se reportaron durante la captura de Ovidio Guzmán.

La detención de "El Ratón” ocasionó enfrentamientos armados que dejó a 19 muertos ( FOTO: LEO ESPINOZA Y ALEJANDRO ESCOBAR/CUARTOSCURO)

A través de una solicitud de información dirigida a El Financiero, la FGR —encabezada por Alejandro Gertz Manero— recomendó ampliar la búsqueda ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para verificar si dicha dependencia ha iniciado una investigación al respecto.

“Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en su base de datos, no localizó antecedentes y/o registro de expediente iniciado por el fallecimiento y/o deceso de 29 personas, con motivo de los hechos suscitados el 5 de enero de 2023, originados con la detención de Ovidio Guzmán”, se lee en la respuesta que obtuvo el medio referido.

La FGR no expuso los argumentos por los cuales no cuenta con una indagatoria por los casi 30 fallecidos. No obstante, dicha dependencia sí mantiene una investigación contra nueve militares que participaron en el operativo fallido del 17 de octubre de 2019, cuando Ovidio fue detenido por primera vez y liberado ese mismo día, según publicó El País en octubre del año pasado.

Sin embargo, en el transcurso de este 2024 no se ha informado cuáles son los avances de esa investigación.

Ovidio Guzmán fue extraditado a EEUU en septiembre de 2023 (Foto: Archivo)

Captura de Ovidio Guzmán dejó nueve aeronaves dañadas

Además de las 29 muertes, el 5 de enero de 2023 nueve aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) resultaron afectadas por las agresiones armadas realizadas por los integrantes del Cártel de Sinaloa.

Una investigación de Emeequis dio a conocer que las unidades siniestradas fueron cuatro aviones y cinco helicópteros, cuyos daños superaban los USD 22 millones (equivalentes a más de 380 millones de pesos mexicanos). Esto contrastaba con lo reportado por las autoridades, las cuales informaron que sólo dos aeronaves habían sido afectadas.

Tras su captura, Ovidio Guzmán, alias ‘El Ratón’, fue trasladado al penal de El Altiplano, en el Estado de México. A mediados de septiembre de 2023 fue extraditado a Estados Unidos (EEUU). Actualmente se encuentra en una prisión de Chicago por cargos relacionados con el tráfico de drogas.