Porristas de la UNAM acusan a entrenador por maltrato psicológico y emocional : “Nos decía ‘rotoplas’”

Las porritas aseguran que su excoach en todo momento las insultaba por su aspecto físico. ( X / @pumascheerleading)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentra en el ojo del huracán, luego de que un grupo de porristas denunciaron a su entrenador por maltrato psicológico y emocional.

Te puede interesar: ¿Por qué la UIF bloqueó las cuentas bancarias de la Facultad de Medicina de la UNAM?

De acuerdo con Proceso, el grupo de animadoras denunció a su entrenador Oswaldo Soto Sandoval por los constantes insultos que les hacía por su aspecto físico y llamarlas “botes de rotoplas” en alusión a la marca de tinacos que se caracteriza por sus grandes dimensiones.

“Para entrar al equipo, Oswaldo nos hizo firmar un papel que decía que no se hacía cargo de ningún daño físico, psicológico o emocional que pudiera causarnos y si no lo firmamos no podíamos ser parte. Un día regresando de las vacaciones de diciembre nos hizo correr 40 o 50 vueltas a la cancha. Cuando parábamos nos gritaba gordas, que habíamos tragado muchos tamales y que teníamos cuerpos de bote”, comentó una de las porristas.

Porristas sufren diversas enfermedades por el maltrato del entrenador

Porristas de la UNAM denunciaron a su entrenador por comentarios despectivos. ( X / @pumascheerleading)

Entre los testimonios recabados, las alumnas comentaron que su coach tras sus diversos ataques físicos, ocasionó que muchas tuvieran anemia y problemas alimenticios debido al peso que no tenían para ser unas porristas.

Te puede interesar: Estos son los métodos de la UNAM para estudiar la falla geológica Plateros-Mixcoac

“A raíz de todo esto tuve anemia, dejé de comer y comencé a hacer una comida al día. Yo empecé pesando 66 kilos y ahorita, ya estoy por los 58. De hecho, me encontré a mi coach de acondicionamiento (físico) hace poco y me dijo: ‘Estás superdelgada, estás mal’. Mis papás me quieren llevar con un psiquiatra. Muchas de las que yo conozco tienen problemas alimenticios, porque se les exige llegar a un peso para subir de categoría”, comentó Adriana”, una porrista que dijo estar en el grupo dos años y medio.

Cabe destacar que las animadoras denunciaron al entrenador Oswaldo Soto en redes sociales y formalmente ante la dirección general del Deporte Universitario (DGDU) en mayo de 2023 y crearon el hashtag #FueraOswaldoDeLaUNAM, por lo que sustituido.

Te puede interesar: ¿Cerrarán chelerías cercanas a escuelas de la UNAM del Edomex? Esto es lo que sabemos

Asimismo, el medio de comunicación explicó que la dirección de Comunicación Social de la DGDU, no quiso dar a conocer más detalles sobre la separación del entrenador con la UNAM, que durante cuatro años violento a las porristas.