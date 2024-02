Mujeres con Bienestar Edomex: esta es la fecha límite para recibir el pago triple

Esta es la fecha límite para recibir el pago triple (Mujeres con Bienestar)

Mujeres con Bienestar es uno de los programas estelares del Estado de México desde que tomó posesión como gobernadora Delfina Gómez Álvarez, éste vino a sustituir al Salario Rosa que se implementó en el sexenio de Alfredo del Mazo Maza.

En su primera etapa, el programa tuvo un límite de 400 mil beneficiarias, lo que provocó que la Secretaría del Bienestar estatal implementara una segunda fase donde se integraron 250 mil mujeres más, dando un total de 650 mil mujeres en el padrón de la ayuda social.

Aunque el pago estaba planeado para ser bimestral, debido al proceso electoral se adelantaron los pagos debido que durante los tiempos oficiales no puede haber apoyos del gobierno federal, los estatales o municipales, razón por la cual habrá un pago triple para las beneficiarias mexiquenses.

La gobernadora hizo entregra de tarjetas a mexiquenses en el municipio de Huixquilucan como parte del programa Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

¿Cuál es la fecha límite del pago?

De acuerdo a las autoridades capitalinas, el pago triple de Mujeres con Bienestar se llevará a cabo desde este lunes 26 y hasta el miércoles 28 de febrero, por lo que la fecha límite será el jueves 29.

En dado caso de que no recibas el apoyo económico, la dependencia encargada del apoyo social activó la línea telefónica 55 9370 0924, en donde se resolverán las dudas o quejas referente a la caída del pago triple.

Previo a que puedas presentar una queja o algún reclamo, es importante que tomes en cuenta que la cuenta debe de estar activa, pues es el medio en donde recibirás la ayuda social.

Razones por las que pueden bloquear tu tarjeta

Estas son las razones por las que pueden bloquear tu tarjeta (Mujeres con Bienestar)

De acuerdo a la dependencia, algunas de las tarjetas podrían ser bloqueadas debido a que se utilizaron en cajeros automáticos de otros bancos que no son Financiera Bienestar, por lo que recomiendan que, por lo menos, el primer retiro se realice en dicha entidad.

“Se les hace la invitación a NO ingresar sus tarjetas a cajeros automáticos pues si no están activadas, las retendrá y no hay sistema de reposición hasta el momento. Si no la has activado, sé paciente e intenta nuevamente”, refirieron mediante un comunicado oficial a finales de 2023; no obstante, son medidas que se mantienen en la presente convocatoria.

Aunado a lo anterior, existe otra razón por la cual pudiera ser bloqueada y es porque se metió al cajero sin antes haberla activado, mediante internet o la aplicación oficial. Aunado a esto, muchos cajeros no devolvieron la tarjeta; no obstante, aún no existen fechas oficiales para saber cuándo se podrá reponer el plástico, aunque esto no significa que la beneficiaria perderá el apoyo.