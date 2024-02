Cómo hacer buenas inversiones y cuáles son los factores que pueden llevarte al fracaso financiero

Cristian Arens revela los secretos para hacer buenas inversiones Créditos: (arenscristian.com)

El mundo de las finanzas y las inversiones pueden llegar a tornarse complicados debido a que pueden llegar a ser temas confusos y hasta desconocidos, es por ello que el emprendedor originario del Perú, Cristian Arens, reveló los principales secretos que existen sobre estos temas en su más reciente obra, Código Dinero: 4 pasos para hacer que tu dinero trabaje por ti.

Cristian Arens es un emprendedor e inversionista de Lima, Perú, que cuenta con más de 10 años de trayectoria en el mundo de los negocios. Ha publicado tres libros en donde detalla a partir de su propia experiencia algunos de los secretos para llegar a cumplir los objetivos financieros que se tengan, además, reveló para Infobae México sobre los pasos a seguir para materializar dichos deseos.

Uno de los momentos determinantes en la vida de Arens fue cuando conoció a Warren Buffet, uno de los hombres más ricos del mundo e inversor reconocido internacionalmente. En ese momento, al conocer a uno de los hombres que más admira, su relación con el dinero cambió de forma trascendental. El escritor refirió que también admira a muchos empresarios de México, como lo son Ricardo Salinas Pliego, Arturo Elías Ayub y a Carlos Bremer.

Uno de los momentos más importantes para Arens fue haber conocido a Warren Buffet Créditos: (arenscristian.com)

Primer acercamiento con el mundo de las ganancias

Cristian Arens se dio cuenta de que quería dedicarse a emprender cuando tenía entre 15 y 16 años. Pese a que en su infancia nunca le faltó nada, recuerda una frase que sus padres le dijeron y que cambió por completo su vida: “quieres algo, consíguelo”.

”Ese momento cumbre fue cuando vi que mis amigos tenían una Play Station y yo también quería una, pero cuando fui a pedírsela a mis papás, ellos me dijeron, ‘bueno consíguelo’”, recordó el joven emprendedor.

El escritor reflexionó en su momento sobre las palabras emitidas por sus padres, pues asegura que no fue un “no”, pero tampoco un “si”, por lo que Cristian buscó una manera para conseguir suficiente dinero para adquirir su consola de videojuegos.

Lo que hizo para cumplir con su objetivo fue comenzar a comprar y vender todo tipo de productos, lo que ayudó a que pudiera comprar lo que tanto deseaba y al mismo tiempo fue su primer acercamiento con la inversión y las ganancias.

Para Cristian una de las herramientas más importantes en la vida es tener optimismo ante las situaciones que van ocurriendo, pues considera que encontrarle el lado bueno a las cosas es lo que genera en cada persona tener una mejor actitud al momento de afrontar adversidades.

“Creo que el tema del optimismo es como un músculo que iba trabajando. Cada cosa que me dicen o que yo recibo siempre veo lo bueno de esa situación. Creo que el positivismo y la actitud son dos cosas que puedes trabajar con el tiempo”.

Operadores en la bolsa de valores rodeados de gráficas mostrando una jornada de volatilidad y caos - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Los principales factores que llevan al fracaso financiero

El emprendedor relató que uno de los principales errores que cometen las personas en el mundo de los negocios es no conocer nada sobre inversión.

En muchas ocasiones las personas deciden invertir en algo que no conocen y lo hacen porque se dejan guiar por otras personas, es decir, algún familiar o amigo puede recomendar sobre algún negocio, pero si no se conoce acerca de aquel producto o servicio que se va a ofrecer, es algo que probablemente va a fracasar y sólo llevará a la pérdida de dinero.

Otro de los principales factores que influyen en que un negocio pueda caer en el fracaso es no saber diferenciar entre la estafa y la realidad, como ejemplo, Arens comentó: “si alguien te dice que inviertas en apuestas deportivas y que vas a ganar 10 por ciento al mes, lo que podría ser lo equivalente a 120 por ciento al año, red flag por doble”.

Por lo anterior, Cristian anotó que una buena manera de identificar una estafa es que te digan que se trata de una inversión completamente segura, ya que no existen, el mundo de las finanzas es cambiante y absolutamente nada puede asegurar que una inversión va a ser redituable, siempre se arriesga pero no siempre se gana.

Un ejemplo claro que el autor dio de lo anterior son los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) que aunque declaró que son muy confiables no son seguros, pues en el caso de que el Gobierno mexicano no tenga los recursos suficientes o que llegara a quebrar, dejarían de pagar lo correspondiente a este instrumento; sin embargo, detalló que es algo difícil de que ocurra, pero siempre existe la posibilidad.

Cómo evitar caer en estafas

El autor informó que la tecnología está en constante cambio, ejemplo de ello es la llegada de la Inteligencia Artificial (IA) lo que podría propiciar que en un futuro existan nuevas formas de estafa y marketing dudoso, razón por la que será cada vez más importante que las personas aprendan a diferenciar entre lo que es real y lo que es falso.

”Lo que dicen puede ser verdad o falso, o sea porque a mí no me interesa si me lo dice el presidente o me lo dice mi primo, si alguien me ofrece una inversión de 120 por ciento de rentabilidad anual, sabes que es falso y no debes confiar en ello”.

La mejor manera que el emprendedor recomienda para no caer en lo que puede llegar a aparecer en redes sociales es hacer uso del sentido común y para eso es importante tener una buena educación financiera, la cual se puede adquirir informándose, leyendo libros o incluso contratando mentorías sobre el tema.

“Una de las cosas en las que hay mayor innovación es en las estafas y yo creo que la única forma de protegerse es mantenerse informado”, relató el inversor.

La IA puede ser ubna herramienta que se puede usar en cosas negativas, como las estafas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuatro pasos para hacer que el dinero trabaje por ti

Arens creó un manual detallado acerca de cómo las personas pueden llegar a generar inversiones redituables, pasos que se encuentran descritos en su último libro Código Dinero.

El primer paso lleva por nombre “Invierte en ti”, en donde inicia sugiriendo que una buena manera de empezar es gastando dinero en cosas que nutran, como lo pueden ser libros sobre inversión o que muestren conocimiento que puede ser de utilidad a largo plazo.

El siguiente paso consiste en “conocer y entender en qué invertir”, pues el escritor considera que no se puede generar dinero de algo que no se conoce, ya que de ser así, existe una gran probabilidad de fracasar, sin embargo, al destinar ingresos sobre algo ya conocido, las oportunidades de que se convierta en un proyecto fructífero aumentarán.

De la teoría se pasa a la acción con el paso tres que consiste en “comenzar a invertir”, en donde a partir de lo aprendido en los dos primeros pasos, se establecen los objetivos a alcanzar y las estrategias a seguir para concretar la meta financiera.

La obra revela una serie de pasos fundamentales para la hora de realizar una inversión Créditos: (arenscristian.com)

El cuarto y último paso es “generar ingresos residuales”, es decir, conseguir que el dinero trabaje para ti y no viceversa, lo que implica trabajar una vez, obtener ganancias y que a futuro los ingresos obtenidos continúen multiplicándose, sin la necesidad de trabajar de manera activa.

Arens relató que el libro lo escribió conforme a sus experiencias en el ámbito financiero, tomando en cuenta sus aciertos y errores para proponer una idea que puede ser funcional para las demás personas.

”No soy mi mejor versión aún, yo creo que mi mejor versión está por venir. Yo nunca he dicho que soy el gurú de las inversiones o del emprendimiento, para nada, yo soy un emprendedor relativamente pequeño, pero creo que soy un buen inversionista, no el mejor, pero lo que sí sé es comunicar, entonces comparto todo lo que voy aprendiendo, tanto lo que hago bien, como lo que hago mal”, finalizó Cristian Arens.