Quién es la voz original de “Karma es mi novio”, cover en español de Taylor Swift que se hizo viral

Taylor Swift provoca memes en México (Jovani Pérez/Infobae México)

Hace algunos años, los memes en redes sociales aparecían muy esporádicamente y éstos se quedaban en el imaginario digital por un buen tiempo; hoy en día, con la evolución de la red y las nuevas plataformas que cada vez tienen más usuarios como TikTok, los chistes se mueven con mayor rapidez y hay contenidos que se hacen virales cada semana.

Te puede interesar: La inquietante apariencia de una escuela abandonada por más de 10 años en Culiacán I VIDEO

Desde hace algunos días, en las redes sociales, especialmente aquellas cuyo formato principal es la publicación de videos verticales (como Instagram o la ya mencionada TikTok) ha circulado un audio que ha sido utilizado de muchas manera y que corresponde a un cover en español de una canción de Taylor Swift.

Los covers de la multimillonaria estrella del pop no son una rareza en internet; no obstante, este en particular se ha vuelto muy popular debido a que, la intérprete que lo grabó decidió traducirlo de forma literal, lo que resultó en una canción absurda, pero muy divertida.

Ella es creadora de la versión graciosa de “Karma” de Taylor Swift

Los internautas se han divertido mucho con el cover, debido a su traducción literal, absurda y divertida Credito: TikTok/gorettisoliss

La tiktoker Goretti Solís, que ha ganado popular no solo por cantar bien sino por la forma tan divertida de demostrar amor a la intérprete de Cruel Summer, es la creadora de tan curioso cover que ha conquistado a swifties e internautas por igual.

Te puede interesar: Quién es Pablo Viruega, el analista de ESPN que lanzó comentario machista contra Taylor Swift en plena transmisión

Y es que ya desde hace un tiempo, la joven hace este tipo de covers en español con traducciones literales que son bastante graciosas; no obstante, podemos decir que la versión de Karma es el mejor de todos. En el video original se le puede ver cantando la canción junto a su abuela.

La letra del cover que tanto se ha escuchado en videos de Instagram y TikTok dice: “Porque el karma es mi novio, el karma es un dios, el karma es la brisa en mi cabello el fin de semana, el karma es un pensamiento relajante, ¿no tienes envidia de que para ti no lo es? Dulce como la miel, el karma es un gato...”.

Con frases como "el karma es mi novio" y "el karma es un gato", los fans de Taylor han amado la canción Credito: TikTok/baz_dell

El divertido tema musical ha sido utilizado por internautas, y algunos de los mejores videos son los que acompañan el audio con mensajes de que la canción, en realidad, es bastante disfrutable. En su repertorio de covers divertidos de Taylor Swift que tiene Goretti Solís, también está Lover, Blank Space y muchos otros éxitos de la estadounidense.

Te puede interesar: Dónde y cuándo ver la 66.ª entrega de los Grammys 2024, desde México

En el video original de la joven se pueden leer comentarios como: “La abuelita: qué karma estaré pagando”, “¿En serio dice eso en español? ¿O nada más lo está cantando así?”, “Porque el karma es mi nieta”, “Entonces así escuchan los estadounidenses a Taylor Swift”, “Es una canción de Taylor Swift y te estabas ahogando”, “Ya hasta olvidé como suena la canción original de tanto escuchar esta versión en TikTok”, “Ya súbelo a Spotify, está súper pegajosa”, entre otros.

El éxito de Taylor Swift en México

Taylor Swift fue un éxito en nuestro país (Jovani Pérez/Infobae México)

A la par que la fama de la cantante llegaba a nuevos niveles en Estados Unidos y países de Europa, en México se consolidaba la fiebre que ya venía gestándose desde tiempo atrás. Fue cuando Taylor Swift inició su exitosa gira mundial The Eras Tour, cuando su éxito terminó por explotar en nuestro país.

Antes de que comenzara a pensarse como algo improbable, la estadounidense anunció cuatro mega conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México, alegrando a legiones de fans que creían que jamás daría un show en tierras mexicanas.

Los conciertos fueron todo un éxito, tanto que miles de personas que no pudieron conseguir uno de los caros boletos se dieron cita en los alrededores del recinto para escuchar el concierto desde el exterior.