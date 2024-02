Critican a Eugenio Derbez por decir que ‘no está feliz de ser abuelo’ tras anunció de José Eduardo: “Pensé que Aitana era su nieta”

(Foto: Instagram / @ederbez)

José Eduardo Derbez y Paola Dalay se encuentran en la dulce espera de su primer hijo, así lo dieron a conocer en redes sociales a finales de enero. En cuanto trascendió la noticia, varias personalidades del medio artístico nacional inundaron la sección de comentarios del post original con felicitaciones y etiquetas de los padres del actor: Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.

Te puede interesar: ¿Cómo se llamará el bebé de José Eduardo Derbez? Esto dijo el hijo de Victoria Ruffo en HOY

Tras varios minutos de espera, el protagonista de ‘La Familia P.Luche’ reaccionó públicamente a la noticia en una historia de Instagram: “Voy a ser abuelo otra vez! Felicidades Paola y José Eduardo!”.

Pero eso no fue todo, días después tuvo un breve encuentro con medios, donde comentó que está muy contento porque será abuelo por segunda ocasión y confesó que posiblemente José Eduardo sea mejor papá que él.

(Instagram: @ederbez)

Sin embargo, su postura cambió tiempo después. Y es que en una entrevista que concedió para el programa ‘Despierta América’, mencionó que no está contento con ser abuelo.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo lanzan polémica felicitación

José Eduardo Derbez y Paola Dalay asistieron como invitados especiales al matutino para platicar sobre el embarazo y próxima paternidad. Durante la transmisión, la producción sorprendió a la pareja con un mensaje muy especial que les mandaron Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo.

“Yo no estoy feliz de que voy a ser abuelo, o sea, estoy feliz por José Eduardo, pero me van a empezar a bullear con que ‘ay el abuelo, el abuelito’. ¿Me veo como abuelo? ¿Tú estas contenta de que vas a ser abuela?”, comenzó el protagonista de ‘Radical’.

La actriz bromeó con su papel en la vida de los nietos de Eugenio Derbez Crédito: Noticias de Famosos

Alessandra Rosaldo respondió: “Yo no voy a ser abuela, yo soy la esposa del abuelo. Yo voy a ser abuela cuando Aitana tenga hijos, ahorita nada más me tocó porque es parte de tu paquete, voy a ser como una abuelita de cariño. Tú eres el que va a ser abuelo, yo no, Aitana tiene 9 años”.

Te puede interesar: ¡Victoria Ruffo no quiere cuidar a su nieto! Reviven sus polémicas declaraciones tras revelación de José Eduardo Derbez

Este video desató controversia en redes sociales por la manera en que ambos actores se refirieron a su nueva etapa como abuelos. Mientras algunos usuarios aplaudieron que Alessandra Rosaldo no quiera robarle el papel a Victoria Ruffo, otros arremetieron en contra de Eugenio Derbez por su postura sobre la vejez.

La actriz ya advirtió a sus hijos que ella no cuidará de sus futuros nietos

“Es increíble como este hombre siempre hace que cualquier nota de cualquiera de su familia se trate de el”. “Ya es abuelo ¿Qué pasó con la hija de Aislinn?”. “Me imagino a Kailani: ‘No eres mi abuelo’”. “Es lo más hermoso ser abuela”, fueron algunas reacciones.

Te puede interesar: ¿Manuela Gómez embarazada? La modelo dio sugerentes declaraciones: “Sí o sí debo vivir cerca a un hospital”

Cabe mencionar que lo dicho en ese video no es completamente verdadero, pues la pareja decidió felicitar a los futuros padres primerizos con uno de sus clásicos sketches. En realidad, ambos están muy contentos por la llegada de un nuevo integrante a su familia.