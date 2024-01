Morrissey canceló concierto en el Palacio de los Deportes ¿Cómo solicitar el reembolso de los boletos?

Por el momento no se anunció una nueva fecha, por lo que se considera un evento cancelado. (@speedway61)

Nuevamente el cantante Morrissey vuelve a cancelar su concierto en el Palacio de los Deportes que se llevaría a cabo el próximo sábado 3 de febrero en el recinto ubicado en la Ciudad de México , aunque cabe destacar que no es algo personal con nuestro país pues recientemente se anunció que no daría un par de conciertos en Estados Unidos.

Cada que el ex vocalista de la banda The Smiths anuncia una nueva gira por diferentes naciones y recintos importantes, inician los rumores sobre si esta vez sí dará el concierto o en cambio, como ya se le está haciendo costumbre, decidirá posponerlo, para posteriormente cancelarlo (como lo fue en este caso) y ser catalogado como uno de los músicos que más modifican las fechas de sus tour.

Aunque desde muy temprana hora de este viernes 26 de enero iniciaron los rumores de que Morrissey no se presentaría en México, fue hasta alrededor de las 14:00 horas que Ocesa, organizadora del evento, anunció que la presentación del intérprete de Let Me Kiss You no se llevaría a cabo por un problema personal del cantante Morrisey.

Morrisey era integrante de la banda The Smiths. (Gijsbert Hanekroot)

Ante la cancelación del concierto de Morrissey en el Palacio de los Deportes, iniciaron las dudas sobre cómo solicitar el reembolso de los boletos pues por el momento no se reprogramó, por lo tanto se entiende que ya no vendrá a nuestro país y como consecuencia todos los que tenían esperanzas en que ahora sí estarían frente a él cuando subiera al escenario para dar su show musical.

Existen dos formas de recibir el dinero que se utilizó para la adquisición de las entradas para el concierto del intérprete de Suedehead. El primero de ellos es prácticamente automático pues en caso de que la compra de los boletos se haya realizado por medio de una tarjeta de crédito o débito a través de la plataforma digital de Ticketmaster, entonces se devolverá el dinero de manera automática en la misma cuenta bancaria dependiendo de los tiempos que maneje el mismo banco.

En el caso de que la compra de los boletos se realizara en taquillas del inmueble o en algún punto de venta de la boletera antes mencionada, entonces se deberá acudir a estos sitios a solicitar la devolución del dinero; sin embargo, el proceso dará inicio a partir del viernes 2 de febrero, por lo que se deberá esperar unos días.

El Palacio de los Deportes sería el escenario donde Morrissey daría un concierto en México. crédito: Cuartoscuro

Múltiples seguidores del cantante comenzaron a decir que era de esperarse pues la presentación del intérprete de There Is a Light That Never Goes Out ya había sido reprogramada en dos ocasiones, originalmente estaba confirmado para el 10 de septiembre de 2023, primero se movió al 31 de octubre de 2023, después al 3 de febrero de 2024 y finalmente ya fue cancelado.

Por qué Morrissey canceló su concierto en la CDMX

Si bien se tiene la creencia de que Morrissey cancela sus conciertos simplemente porque un día se despierta y dice “ya no quiero”, esta ocasión la justificación y el motivo oficial del cantante, de acuerdo con el comunicado de Ocesa, está relacionado con un problema personal.

El anuncio oficial de la cancelación del concierto de Morrissey en la CDMX. (Ocesa)

Según la información compartida por la organizadora de eventos musicales y artísticos, Morrissey presenta síntomas relacionados con un cansancio extremo, por lo que no puede viajar y debe permanecer en reposo total, de acuerdo con los médicos que lo atendieron.

Ante la cancelación del evento los fans comenzaron a quejarse, e incluso a agredir al músico británico porque no es la primera vez que pospone conciertos que al final va a cancelar, mencionaron en las redes sociales.