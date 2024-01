AMLO cuestiona autenticidad de VIDEO donde mujeres wixaritari piden protección a ‘El Mencho’: “Nosotros no tenemos ninguna solicitud”

AMLO durante 'La Mañanera' (Crédito: Cuartoscuro)

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno federal no tiene ninguna solicitud de ayuda del pueblo Wixárika, luego de que se difundiera un video donde presuntas integrantes de la comunidad piden protección al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por problemas de inseguridad al norte de la entidad jalisciense.

Te puede interesar: AMLO reacciona al caso de mujeres wixárikas que pidieron ayuda a ‘El Mencho’: “La seguridad es responsabilidad del Estado”

Durante la conferencia de prensa matutina de este 24 de enero, el líder del Ejecutivo cuestionó la veracidad del video, además de señalar la inexistencia de alguna denuncia de alguna comunidad indígena ante las autoridades correspondientes.

“Hay que ver la autenticidad de esos videos y de la información, porque no se sabe. Hay que ser precavidos, no caer en trampas. Nosotros no tenemos ninguna solicitud de comunidades, pero sí del video porque los promueven en las redes, hay que estar atentos nada más, pero lo mismo, si aquí hablamos de eso le hacemos el juego”, declaró.

Te puede interesar: AMLO anuncia la detención de líder criminal que secuestró a 32 migrantes en Reynosa, Tamaulipas: “No hay impunidad”

Precisó no tener más datos sobre la denuncia o la situación que se presenta en las zonas donde se encuentra la comunidad indígena.

“No tengo mayor información, más que lo que comentó la compañera, un video donde le piden al jefe del grupo de una banda que los proteja, pero no sabemos en qué condiciones se grabó o se filmó, entonces no podemos estarle dando autenticidad a cualquier material. Si por eso tenemos lo de ‘Quién es quién en las mentiras’”, agregó.

El presidente señaló que no han confirmado la autenticidad del material audiovisual. Crédito: Cuartoscuro

Fue el pasado martes 16 de enero cuando, a través de redes sociales, comenzó a circular un video en donde mujeres pertenecientes al pueblo huichol pedían ayuda a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG.

Te puede interesar: ¿Por qué AMLO le pidió públicamente al CJNG cambiar su nombre?

Cubiertas del rostro, las mujeres pidieron a ‘El Mencho’ ponerle un alto a un jefe de plaza de su organización identificado como ‘El Rojo’.

“Buenas tardes, señor Mencho, comandante supremo del CJNG. (...) Cansadas de tantos atropellos que hemos padecido en nuestra región norte que comprende 10 municipios, por cobro de piso, extorsión, asesinatos y desapariciones (...) le queremos pedir a usted nuestro regalo de año nuevo, [que] nos quite a este vulgar ratero, bandido, llamado ‘El Rojo’”, expresa una de ellas.

A una semana de la difusión del video, se desconoce si la petición de la comunidad fue atendida o no.

Mujeres con el rostro cubierto solicitan el apoyo de 'El Mencho' para asesinar a 'El Rojo', jefe de plaza al norte de Jalisco Crédito: Facebook/Gloria Reza

AMLO aseguró que caso era atendido

Aunque el mandatario federal cuestionó la autenticidad del material audiovisual, cabe recordar que el pasado 19 de enero fue cuestionado sobre este hecho y afirmó que el caso era atendido.

“Presidente, otro tema (...). Primero un video que surge hace algunos días en el que se observa a quienes se identifican como indígenas del norte de Jalisco, que piden a un jefe de un grupo criminal que haya una especie de tranquilidad. Acusan que en su región hay asesinatos, cobro de piso, extorsión y personas desaparecidas. Preguntarle, ¿Qué han analizado en torno a la existencia de este video?”, cuestionó una reportera.

Al respecto, López Obrador respondió:

“Se está atendiendo, vamos avanzando. (...) Lo hemos hecho siempre, nosotros desde el principio sostenemos que la seguridad del pueblo es responsabilidad del Estado”.

Adicionalmente, durante ‘La Mañanera’ de este miércoles pidió no apoyarse de ningún grupo del crimen organizado.

“No hay un pueblo, una comunidad por apartada que esté, en donde no llegue un programa de bienestar. Es más, entre más pobres y más marginadas son las comunidades, más les llega y son las primeras en ser atendidas”, aseveró.