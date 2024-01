Kimberly ya visitó a Paola Suárez y reveló más detalles sobre su estado de salud

Kimberly ya visitó a su amiga en el hospital. (Especial)

Kimberly La más preciosa, ya visitó a su amiga Paola Suárez quien permanece hospitalizada tras haber sido golpeada por su novio el pasado 10 de enero. Por medio de un en vivo, Kim narró cómo se encuentra su querida amiga y se mostró más tranquila al ver estable a su “hermana”.

“Vengo súper contenta, relajada porque ya está mucho mejor que ayer. Me ganó otra vez el llanto y estaba dormidita cuando llegué... Le toqué la mano, despertó y abrió su ojo”, comentó.

“Le dije Paola, soy yo, te quiero mucho. Platiqué con ella, hasta me bromeó”.

Asimismo, La más preciosa confirmó que su amiga todavía no fue dada de alta y permanecerá en el nosocomio, al menos un día más, pues fue Paola quien prefirió quedarse un poco más para su recuperación. “Habían dicho que salía hoy, pero el doctor y por decisión de ella para que no hubiera complicaciones decidieron dejarla en observación”, explicó Kim.

Boda de Kimberly La más preciosa. (Instagram: @paolitasuarez28)

Incluso Kimberly estaba tan contenta que quería celebrar la evolución positiva que está teniendo Paolita. “Se me antojó una cerveza nada más por a mi ‘Patitas’ bien. Voy a brindar por su salud, me emocioné al verla bien, eso si me merece festejar y dar gracias”, dijo.

Un día antes, cuando Kimberly se enteró de lo sucedido, entró en estado de shock y tuvo varios momentos de llanto, pues temía por la vida de “La Patitas”. Sin embargo, al encontrarse con Wendy empezó a mantener la calma pues La Perdida le aseguró que Suárez ya se estaba recuperando y que tenía que verla en persona.

Kimberly se encontró con Wendy Guevara y confesó su preocupación por el ojo de Paola. (YouTube Kimberly Irene)

Wendy Guevara y Paolita revelaron el ataque que vivió la influencer a manos de Jesús N. En el video mostraron las graves lesiones que le provocó en el rostro y el cuerpo. Hasta el jueves 11 de enero, Paola Suárez pudo denunciar a su agresor, el Ministerio público acudió hasta la habitación del hospital para realizar las investigaciones correspondientes.

No obstante, Jesús, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram pidiéndole una disculpa por el altercado sin aceptar la culpabilidad.