Carlos Vela a Chivas: los mejores memes que desató la sugerencia de Chicharito

La afición empezó a rumorear sobre la posible llegada de Carlos Vela a Chivas con memes Crédito: Reuters

No solo Javier Hernández está en el radar de las Chivas del Guadalajara, ahora el nombre de Carlos Vela surgió entre los rumores, luego de que Chicharito reveló su interés por volver al Rebaño, mandó un mensaje a Amaury Vergara, dueño del club.

Te puede interesar: Chicharito ‘pide’ a Amaury Vergara que contrate a Carlos Vela sin ser oficialmente jugador de Chivas

A través de una transmisión de Twich, Chicharito Hernández le pidió al empresario mexicano considerar la posibilidad de firmar a Vela, para que los dos lleguen al conjunto tapatío como refuerzos estrella para el Clausura 2024 de la Liga MX. Así lo externó Hernández Balcázar en su transmisión en vivo:

“Ojalá Amaury suelte todo lo que pueda llegar a soltar para que yo llegue, y para que también lo haga Carlitos Vela, pero primero que llegue Chichagod”, expresó.

Estos son los mejores memes que desató el comentario de Chicharito Hernández sobre Carlos Vela y Chivas (Capturas X)

Aunque el comentario del exdelantero de la MLS fue en tono de burla, sin tener algo concreto con la escuadra de Fernando Gago, su sugerencia desató una ola de euforia por parte de los fans del Guadalajara y empezaron a reaccionar con memes. A través de redes sociales se viralizaron una serie de reacciones y memes ante la posible llegada de Carlos Vela a Chivas.

Estos son los mejores memes que desató el comentario de Chicharito Hernández sobre Carlos Vela y Chivas (Capturas X)

A pesar de que todo se trata de un rumor, pues hasta el momento la directiva tapatía aún no ha firmado al goleador histórico de la selección mexicana, la idea de que Chicharito y Carlos Vela jueguen juntos ilusionó al público.

Estos son los mejores memes que desató el comentario de Chicharito Hernández sobre Carlos Vela y Chivas (Capturas X)

“Si Chivas trae a Carlos Vela y a Chicharito me voy a comprar las 3 camisetas en versión jugador, el Chivabono y un año de Chivas TV”, “Chivas tiene acercamientos con Carlos Vela, se viene la 13, 14, 15 y 16 ptm no estoy soportando”, “Chicharito metiéndole presión a Amaury para que fiche a Carlos Vela y aún hay gente quejándose de su llegada JAJAJAJA”, fueron algunos de los comentarios que empezaron a surgir.

Estos son los mejores memes que desató el comentario de Chicharito Hernández sobre Carlos Vela y Chivas (Capturas X)

Cabe apuntar que Carlos Vela ya no tiene contrato vigente con la escuadra de Los Angeles Football Club (LAFC), por lo que se encuentra como agente libre, cualquier negociación tendría que ser directamente con él. Pero, a pesar de que aún no tiene un destino definido, no se sabe nada sobre la supuesta relación que podría tener con Chivas.

Estos son los mejores memes que desató el comentario de Chicharito Hernández sobre Carlos Vela y Chivas (Capturas X)

Estos son los mejores memes que desató el comentario de Chicharito Hernández sobre Carlos Vela y Chivas (Capturas X)

Y es que, toda la polémica que despertó Chicharito también provocó la reacción de periodistas deportivos, como David Faitelson, quien en su perfil verificado de X (antes Twitter) calificó de “genio” a Chicharito por desatar toda esta locura por un solo comentario que realizó en Twich.

Estos son los mejores memes que desató el comentario de Chicharito Hernández sobre Carlos Vela y Chivas (Capturas X)

“Es un ‘genio’ ‘El Chicharito’: Nos tiene en ascuas con su llegada a Chivas y convierte e Carlos Vela en ‘trending topic’ presionando a Amaury Vergara para que también lo contrate…”, publicó.

¿Carlos Vela vuelve a Chivas?

No es la primera vez que se habla del supuesto interés del Rebaño Sagrado por fichar a Carlos Vela, cada que el jugador entra en periodo de negociación para seguir con su carrera deportiva, la afición de Chivas es la primera en pedirlo de vuelta.

Estos son los mejores memes que desató el comentario de Chicharito Hernández sobre Carlos Vela y Chivas (Capturas X)

Estos son los mejores memes que desató el comentario de Chicharito Hernández sobre Carlos Vela y Chivas (Capturas X)

Estos son los mejores memes que desató el comentario de Chicharito Hernández sobre Carlos Vela y Chivas (Capturas X)

Al ser canterano de Verde Valle que despuntó su carrera a temprana edad, el público de Guadalajara le guarda un gran respeto al futbolista, es por ello que siempre lo han pedido. Incluso en una ocasión Amaury Vergara fue encarado por el público al exterior de las instalaciones del club, ahí descartó toda posibilidad por los altos sueldos que exigían los jugadores.

Estos son los mejores memes que desató el comentario de Chicharito Hernández sobre Carlos Vela y Chivas (Capturas X)

Incluso llegó a borrar la posibilidad de que Chicharito Hernández vuelva al Rebaño. Pero, ahora de cara al Clausura 2024, Amaury Vergara no ha expresado alguna opinión sobre la posibilidad de acercarse a Carlos Vela, por el momento todo es un rumor que desató CH14.

Te puede interesar: Chicharito en las Chivas: ¿Cuándo debutaría el futbolista con el Rebaño Sagrado?

En cuanto al tema de Chicharito tampoco se ha firmado, pues aún no hay un acuerdo concreto.