¿Hubo golpes? Esto sabemos sobre la supuesta discusión de Juan Escobar con Martín Anselmi

Juan Escobar rechaza rumores de conflicto con Martín Anselmi en Cruz Azul

Juan Escobar niega haber tenido una disputa con Martín Anselmi, el recién nombrado entrenador de Cruz Azul, esto tras rumores de un enfrentamiento en La Noria.

Los reportes de un posible altercado entre el defensor paraguayo y el director técnico fueron reportados por TUDN y Fox Sports, generando especulaciones sobre el ambiente dentro del equipo de cara al Clausura 2024.

Según varios medios de comunicación, la supuesta pelea tendría como trasfondo la inquietud de El Patrón por la posible amenaza a su titularidad en el equipo bajo la dirección del periodista argentino. Sin embargo, el futbolista utilizó sus redes sociales para desmentir categóricamente tales alegaciones.

El lateral de Cruz Azul utilizó su Instagram para refutar las alegaciones, cuestionando la veracidad de la información compartida. “De donde sacan informaciones totalmente falsas”, expresó Escobar en su red social, desmintiendo así cualquier conflicto con Anselmi. La controversia surgió a partir de informes que sugerían un malestar del paraguayo relacionado con su participación como titular bajo la dirección del nuevo técnico.

Desmienten altercado entre Juan Escobar y el DT Martín Anselmi en La Noria

Los rumores de tensión llegan justo antes de que La Máquina haga su debut en el Clausura 2024, enfrentando a Pachuca el sábado 13 de enero. La apertura del torneo para el conjunto celeste será en el Estadio Ciudad de los Deportes, una sede con la que el equipo ya está familiarizado. Este encuentro es fundamental para establecer el tono del equipo en la nueva temporada bajo la dirección técnica de Anselmi.

El argentino toma las riendas del equipo celeste en un momento significativo, buscando fortalecer la dinámica del equipo y alcanzar un rendimiento óptimo en el Clausura 2024.

¿Qué pasó entre Juan Escobar y Martín Anselmi?

El detonante de este supuesto conflicto, según la versión del reportero de TUDN, Adrián Esparza Oteo, estaría relacionado con la competencia interna por la titularidad en la posición de defensa central. La llegada del defensor Gonzalo Piovi en el mercado de fichajes de invierno generó incertidumbre sobre quiénes serán los titulares en esa posición en la aparente línea de 4 que plantea el argentino.

Según lo reportado por Carlos Hermosillo, durante el programa La Última Palabra, Martín Anselmi, y el capitán del equipo, Juan Escobar, habrían tenido una disputa, luego del partido de pretemporada contra los Gallos Blancos del Querétaro.

Cruz Azul enfrenta rumores de tensión interna justo antes de su debut en el Clausura 2024 contra Pachuca

Según Hermosillo, Escobar habría expresado su descontento por ser relegado a la banca durante el mencionado partido de preparación. Aunque la situación no llegó a escalarse a golpes, el exjugador afirmó que hubo molestias evidentes entre el capitán y el técnico. El exfutbolista comentó en el programa: “Ya hubo molestias, casi golpes, no llegaron a los golpes, pero hubo molestias entre Escobar y el técnico porque no lo metió a jugar”.

Esta controversia se suma a las críticas recientes hacia la gestión actual de La Máquina. Juan Francisco Palencia, referente histórico de la institución y actual director técnico del Sporting de San José en Costa Rica, expresó su escepticismo sobre los refuerzos del equipo para el Clausura 2024.

En una entrevista para FOX Deportes, cuestionó la falta de una base sólida tanto en el ámbito administrativo como deportivo, afirmando: “Dudo mucho de las contrataciones de Cruz Azul porque no ha mantenido una base sólida de jugadores, no han tenido un sistema de juego adecuado para las características de los jugadores”.