Suegra explota contra su nuera por hacer bailar a su hijo la canción del ‘Mandilón’ | VIDEO

El video ha generado miles de comentarios debido a la pésima actitud de la señora. (TikTok)

El casarse es un gran paso para cualquier relación sentimental; sin embargo, recientemente, se prendieron las alertas para una novia tras hacer enfurecer a su suegra por hacer bailar a su hijo una canción despectiva.

A través de la red social de Tiktok, una señora se volvió viral al enfurecer en plena fiesta contra tu nuera por hacer bailar a su hijo la canción del ‘mandilón’ de la Banda Machos.

Cabe destacar que dicha melodía es reproducida en las bodas en tono de broma para los hombres que ya se han comprometido sentimentalmente con su pareja, por lo que ‘ahora ya no tendrán el tiempo’ para convivir con sus amigos debido a sus responsabilidades.

En la grabación podemos ver al novio cargando a un bebé, mientras usaba un mandil y una escoba para bailar la canción del ‘Mandilón’,

La suegra enfurece y le da la escoba a su nuera

El momento en el que la mamá del novio entra furiosa a la pista de baile. (TikTok)

Sin embargo, la felicidad se termina cuando de repente entra a la pista de baile la madre del novio para quitarle el bebé y la escoba para dárselos a su nuera, quien la ignora por su actitud.

En la descripción del video, la mujer dijo estar molesta con su suegra porque no supo aceptar las tradiciones de las canciones que se ponen en una boda, esto para alegrar el ambiente entre los invitados y por supuesto los novios.

“Mi suegra se molestó por ver a su hijo de mandilón, yo me molesté porque no supo aceptar mis tradiciones, pero no me importó, mi esposo se divirtió y yo también”, escribió la novia.

El vídeo muestra al novio bailando la canción del mandilón por lo que la señora enfureció. Crédito: TikTok Dayana Silverio

Como era de esperarse, cientos de usuarios reaccionaron al video, e incluso algunos le sugirieron a la novia en hablar con su esposa para que no tuviera futuros problemas con su ahora suegra.

“Que ped* con la doña . Espero el hijo no tenga mamitis sino ese matrimonio valdrá gorro. Ojalá no sea así”; “Un cinturonazo a la suegra para que se esté en paz”; “Que viva la suegra… pero muy lejos!!!!!”; “No mam*n los papás cuidándolo como si lo fuera dar cinturonasos de a de veras”; “Que suegra tan odiosa, ni la hubieran invitado amiga llévate a su hijo lejos de ahí, lo bueno que tú esposo te siguió el rollo”, fueron los comentarios del video viral.