Anette Cuburu arremete contra Andrea Legarreta y la tacha de doble moral: “El amor se trabaja”

La telenovela entre Anette Cuburu y Andrea Legarreta continúa. A varios días de que la expresentadora de Venga la Alegría concedió una incendiaria entrevista para el canal de YouTube de la periodista Ana María Alvarado, donde arremetió contra su excompañera en Hoy, Legarreta rompió el silencio sobre la polémica durante un encuentro con reporteros en la Ciudad de México.

La controversia inició luego de que en YouTube fuepublicado un extracto de una antigua entrevista que Andrea Legarreta tuvo con Mara Patricia Castañeda, donde abordó la añeja enemistad entre ella y Cuburu. Si bien la conductora de Hoy no dijo nada polémico al respecto, Cuburu asumió que la entrevista era reciente.

El 2 de enero, la actual conductora de Hoy Día de Telemundo, habló de diversos temas con la periodista Ana María Alvarado y Carlo Uriel, uno de ellos, su inexistente relación con Andrea Legarreta a raíz de actitudes poco profesionales que ella y la productora Carmen Armendáriz tuvieron cuando formaba parte de Televisa:

“Hubo un momento de mi vida en el que la pasé muy mal gracias a ella y a Carmen Armendáriz, que las detesto a las dos, se merecen lo peor porque se lo han ganado, porque son muy malas personas con otras personas, porque destruyen carreras, porque inventan chismes, por eso les va como les va, porque en la vida si eres una mala persona, te va mal”.

Sin embargo, sus declaraciones no se limitaron a su relación dentro del foro de Hoy y Anette Cuburu aseguró que Andrea Legarreta durante muchos años sostuvo una relación extramarital en Televisa:

“Yo estuve en Hoy hace 16 años, entonces el que alguien esté hablando de mí hace 16 años, de un chisme pedorro que salió de una productora de quinta y de una conductora que está ahí, que anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón, que todo el medio artístico lo sabemos, nadie debe de poner cara de sorpresa, todo el mundo lo sabe, tú lo sabes, Anita”.

Los señalamientos hechos por Anette Cuburu pusieron los reflectores sobre Andrea Legarreta. Internautas siguieron de cerca cada publicación de ella en redes sociales y siguieron las transmisiones de Hoy, esperando una respuesta de parte de ella.

Andrea Legarreta le pidió a Anette Cuburu sacar las pruebas

Este lunes, una semana después de que la entrevista de Anette Cuburu se hizo viral, Andrea Legarreta se pronunció al respecto durante un encuentro con reporteros en las inmediaciones de Televisa. Luego de una primera tersa pregunta, Andrea Legarreta fue cuestionada sobre los dichos de Cuburu, a lo que respondió:

“No voy a hablar mucho al respecto, solo voy a decir que a mí nadie me ha regalado nada. Tengo una carrera desde los 8 años que entré aquí, a Televisa, y mi trabajo lo respalda. Al final, siento que ella está odiando a la persona incorrecta y no sucedió lo que ella piensa que sucedió”.

Sobre el rumor de que el matrimonio con Anette Cuburu con el ejecutivo Alejandro Benítez terminó por una supuesta infidelidad de parte de ella con Raúl Araiza, Legarreta comentó:

“Yo no fue a decir que tenía algo con ‘El Negro’, no me corresponde ni me interesa la vida de nadie, cada quien con su vida. Yo no sé quién le haya dicho, pues que por favor le aclare que le mintieron. Yo lo único que le deseo es que esté bien, de verdad se lo deseo de corazón, por sus hijitos, por su familia, por ella; creo que odiar de esa manera debe ser muy fuerte y le deseo que esté bien”.

Legarreta, también habló sobre los rumores que la ligan a varios personajes del espectáculo, los cuales cobraron fuerza tras las declaraciones de Cuburu: “Ya me han puesto no sé cuántos amantes, aquí todo Televisa, ejecutivos, expresidentes… Hay un afán de querer ensuciarme y soy una persona como cualquier otra, que tiene errores, pero de ahí a ocasionarle un daño, yo creo que un matrimonio no se rompe por un chisme”.

“Deseo que esté bien, que tenga estabilidad emocional, amor, que tenga una vida bonita para que no se detenga a odiar a personas, además de una manera injusta. Está odiando a la persona incorrecta porque además me hubiera llevado entre las patas a mi hermano. Es una parte que nadie ha visto. Eso era un rumor”.

Finalmente, sobre las supuestas pruebas que Anette Cuburu aseguró tener para probar sus acusaciones, Andrea Legarreta indicó: “No solo ella, quien sea, que saquen sus pruebas, que den nombres, apellidos, que saquen fotos, videos, lo que tengan. De verdad, no van a encontrar nada”.

Anette Cuburu reacciona a declaraciones de Andrea Legarreta

Un día después de las declaraciones de Andrea Legarreta, Anette Cuburu recurrió a sus redes sociales para responder a las declaraciones de Andrea Legarreta. La presentadora de Telemundo compartió un comunicado donde la tachó de doble moral: “no tengo nada que decirle a la señora, nunca fuimos amigas. Lo que tenía que decir se lo dije en su momento”.

“Nada tiene Dios que perdonarme, no se preocupen, la verdad siempre sale a la luz. Ojalá tenga muchos proyectos de los cuales hablar en sus entrevistas para que por el bien mío y de mis hijos esto termine aquí de una vez por todas. El pasado, es pasado”.