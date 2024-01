Cuál es el boleto más barato para ver el concierto de Caifanes en CDMX

Ocesa.

La emblemática banda de rock mexicano, Caifanes, ha anunciado una nueva fecha para ver su concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, esto luego de agotar fechas de otros shows en la capital del país.

Esta es una nueva oportunidad para todos los fans de la agrupación para cantar junto a los integrantes no sólo sus temas más clásicos, sino también las pocas nuevas canciones que han lanzado al mercado en los últimos años.

El nuevo concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes está programado paras las 9 de la noche del día 7 de diciembre del 2024. Todavía falta bastante para que el espectáculo se lleve a cabo; sin embargo, ya hay fecha de venta y preventa de entradas.

La preventa para el espectáculo de la banda será el próximo lunes 8 de enero del presente año, a las 11 de la mañana a través de la página de Ticketmaster. Recuerda que se podrán comprar los boletos únicamente con tarjeta Citibanamex y tendrás hasta 3 meses sin intereses.

Caifanes anuncia nueva fecha en la Ciudad de México Crédito: Instagram @ocesa

Para otras formas de pago estará la venta general del evento, que será al otro día, el martes 9 de enero del 2024. Si estás pensando gastar algunos pesos para ver a los intérpretes de éxitos como Viento, La negra Tomasa y No dejes qué, esta información te puede interesar.

Aquí te contamos cuál es tu opción si no quieres gastar demasiado dinero en el próximo concierto de Caifanes.

El boleto más económico para ver a Caifanes en el Palacio de los Deportes

Asistir a uno de estos conciertos no tiene que ser un duro golpe a tu economía, pues hay varias opciones baratas para asistir. Las entradas para los espectáculos de Caifanes, afortunadamente para los fans, no son tan caras.

Por lo que es complicado que te quedes fuera del evento (a menos que se agoten los boletos). Cabe mencionar que debes ser rápido si quieres comprar los boletos menos caros, pues son los que se acaban forma más rápida.

Caifanes anuncia nueva fecha en la Ciudad de México Crédito: Instagram @caifanesmx

El boleto más barato para ver a Caifanes cuesta 480 pesos mexicanos y se ubica en la sección E del Palacio de los Deportes.

Esta zona del recinto para conciertos se encuentra en las gradas superiores. Aunque no son los mejores boletos, el Palacio de los Deportes no es tan grande y el grado de visibilidad, de hecho, es bastante bueno. Al ser una entrada con asiento asignado no tendrás que preocuparte por perder tu lugar.

De igual forma, en este tipo de espectáculos siempre hay presencia de pantallas gigantes, por lo que el show se verá bien sí o sí.

Las canciones que podría interpretar Caifanes en su concierto en Palacio de los Deportes

Este es el setlist que la banda tocó en su último concierto en el Palacio de los Deportes, y podría ser también lo que interpreten en su show para el Auditorio Nacional:

¿Será por eso?

Viento

Hasta morir

Los dioses ocultos

Nubes

Para que no digas que no pienso en ti

De noche todos los gatos son pardos

Perdí mi ojo de venado

Miércoles de ceniza

Inés

El elefante

Afuera

Te lo pido por favor (Juan Gabriel cover)

Detrás de los cerros (Jaguares cover)

Antes de que nos olviden

La vida no es eterna

Cuéntame tu vida

Detrás de ti

Aquí no es así

No dejes que...

Mátenme porque me muero

Nunca me voy a transformar en ti

Nunca te doblarás (Jaguares cover)

Canción sin miedo (Vivir Quintana cover)

Sombras en tiempos perdidos

Nos vamos juntos

Debajo de tu piel

Miedo

Aviéntame

La célula que explota

La negra Tomasa