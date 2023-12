¿Por eso son “Grinch”? Así fueron los fines de año más tristes de los famosos

Ya sea por una ausencia o por su crítica a la festividad, algunos famosos no disfrutan de las navidades (Foto: Cuartoscuro)

Millones de personas alrededor del mundo en esta temporada se dejan envolver por el espíritu navideño, es decir, un sentimiento de paz compartida, cordialidad y unión familiar, pero lo cierto es que la Navidad y el Año Nuevo no es una época ni una celebración que sea especialmente del agrado de todos.

Y no es precisamente por una actitud apática o una personalidad “Grinch” por lo que no pocas personas no disfrutan las fiestas navideñas, entre ellos algunos famosos para quienes este festejo ha sido motivo de tristeza, crítica o hasta apatía.

Por ejemplo, Jorge D’Alessio reveló en una entrevista para Sale el sol que vivió navidades muy tristes en su infancia debido a los problemas entre sus padres, Lupita D’Alessio y Jorge Vargas, quienes estaban separados.

“Yo de chiquito no tenía estas navidades familiares grandes,. ¿Sabes? Mis papás estaban separados, entonces era o con uno o con otro, y no estábamos acostumbrados a tener estas navidades grandes en donde estaba toda la familia, los primos y los abuelos, no las tuve”, reveló el integrante de Matute con sentimiento.

Jorge D'Alessio compartió la tristeza de sus navidades de infancia por tener padres separados (Fotos: Instagram @soylupitadalessio /@jorgedalessio)

“Pero las navidades que a lo mejor son un poco tristes o no están tan llenas de la familia, también te hacen madurar y te hacen valorar otras cosas, te hacen crecer como ser humano, yo pasé navidades sin mis papás”.

Para Diego Luna celebrar la Navidad es un despropósito, pues aborrece el consumismo y la presión social de tener que dar obsequios en la celebración.

Además, haber nacido un 29 de diciembre fue frustrante para el actor de Y tu mamá también, quien llegó a recibir un sólo regalo aprovechando la cercanía de los festejos. “Odio la Navidad y creo que ahora ya tendré que empezar a disfrutar porque ya con hijos es otra cosa’, dijo en alguna ocasión.

“Me tomó un rato entender que había otro niño que había nacido el 25 de diciembre y era más celebrado que yo”, declaró el actor.

Diego Luna ha criticado el consumismo navideño y ha comentado su frustración por haber nacido cerca de dicha festividad (Foto: AP)

Aunque Luis Miguel no suele hablar de su madre Marcela Basteri, quien desapareció sin dejar rastro hace más de tres décadas, en una ocasión hizo una declaración que dejó ver la melancolía del cantante en medio de las fechas decembrinas.

Fue en 2003 cuando el intérprete de Santa Claus llegó a la ciudad concedió una entrevista al programa Otro rollo, en donde habló brevemente de su madre, desaparecida desde 1986.

Adal Ramones, conductor del programa, le preguntó al Sol: “Tienes siete años ahorita y no sabes que vas a mover a tanta gente y tantos sentimientos, estás solo con una hoja en blanco y un lápiz, y escribiéndole algo a Santa, deseándole algo para Navidad, ¿qué le pedirías?”.

“Volver a ver a mi madre”, respondió Luis Miguel visiblemente triste.

Luis Miguel, marcado por la desaparición de su madre, asocia Navidad con melancolía (Archivo)

“Sería el regalo de mi vida. Eso me ayudaría mucho a mí y a mi alma. Es importante eso”, agregó el artista en la entrevista que se puede ver en la plataforma YouTube, lo que deja ver que desde tiempo atrás, las navidades suelen estar acompañadas de melancolía para el cantante de 53 años.

El artista no sabe nada de Marcela Basteri desde su infancia Crédito: Televisa

Sin duda para Maribel Guardia vivir su primera Navidad sin su hijo será un momento lleno de añoranzas este 2023, pero la ausencia de Julián Figueroa no es el único motivo por el que para la actriz costarricense estas fechas no son sus favoritas.

“La Navidad es una época para dar, pero, a mí me pone un poco triste siempre. Me deprime ver la publicidad, que es todo vender, vender y vender... Algunos tenemos acceso a eso, pero no todos lo tienen, entonces debe ser muy triste no tener para comprarle un juguete a tu hijo, no tener para darle un regalo a tu marido. Creo que es una época para recordar a los que menos tienen”, aseguró en 2018.

Maribel Guardia expresa tristeza navideña por comercialización y falta de recursos ajenos (Foto: Instagram)

Este 2023 fue un año que sacudió la vida de Andrea Legarreta, pues además de separarse del padre de sus hijas, Erik Rubín, sufrió la muerte de su madre, Isabel Martínez, a finales de julio.

Esta situación pesa mucho para la conductora de Hoy, quien recientemete reveló a la prensa cómo será su primera Navidad sin su progenitora.

“Sigo con el corazón destrozado, sin duda. Han sido tiempos de mucho dolor, de mucha tristeza, pero también aprendiendo a llevarlo a algún lugar de agradecimiento; es para mí una bendición haberla tenido como madre, como compañera de vida, como amiga, como abuela de mis hijas”.

Andrea Legarreta enfrentará su primera Navidad sin su madre tras un duro año personal (Instagram @andrealegarreta/Hoy)

“Espero que ahora no se vaya a decepcionar de mí porque no lo recuerdo muy bien, aunque tengo anotados los ingredientes. Y el bacalao era también la estrella y ahora lo hará una prima”, dijo respecto a la cena navideña que preparaba su mamá.