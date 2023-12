Martinoli y Luis García fueron obligados a grabar el calendario de la Liga MX: así lo confesaron

Christian Martinoli y Luis García fueron obligados a grabar el calendario Clausura 2024 (Christian Martinoli)

La Liga BBVA MX presentó el calendario para el Clausura 2024, fue al medio tiempo de la final América vs Tigres que Mikel Arriola, presidente de la liga, dio a conocer las fechas más importantes para el siguiente torneo. Una de las peculiaridades de esta presentación fue que los diferentes comentaristas y cronistas deportivos participaron en la presentación de las fechas.

Christian Martinoli, Luis García y Luis Roberto Alves Zague fueron algunas de las figuras que salieron en el video del calendario del Clausura 2024, a pesar de que prestaron su imagen para este evento de la Liga BBVA MX, Martinoli y el Doctor García confesaron que fueron obligados a participar en esta dinámica.

Tanto Martinoli como el Doctor no querían ser parte de la imagen oficial de la liga mexicana y se negaron a participar; sin embargo, terminaron cediendo y confesaron que fueron obligados a ser partícipes.

Durante la final presentaron el calendario Clausura 2024 (REUTERS/Raquel Cunha)

Durante la emisión de En Caliente de TV Azteca Martinoli y Luis García revelaron que fueron obligados a ser parte de la presentación oficial del calendario.

Y es que la confesión se dio en la presentación del programa, cuando David Medrano lanzó el comentario “anunciaron el calendario ustedes” y dio paso para que la dupla popular de TV Azteca diera su punto de vista de esta dinámica que incluyó a todos los cronistas del futbol mexicano.

“¡Horrible! lo del calendario debería de desaparecer, horrible, horrible el video”, dijo Martinoli.

Para el fanático del Chorizo Power, esta idea no fue de su agrado y tuvo que participar en contra de su voluntad. Por su parte, el exdelantero del Atlético de Madrid también compartió su punto de vista sobre su breve aparición en la presentación del Clausura 2024.

Desde la perspectiva de Luis García, el proyecto de grabar así las jornadas del siguiente campeonato fue “deleznable”, por lo que evidenció su inconformidad.

“Me pareció bastante deleznable como a este güey, a este güey le parece deleznable pero no hace nada. A mí me parece deleznable la presentación del calendario y lo hago patente, lo hago público”, expresó.

Fue ahí donde Martinoli reveló que personal de la Liga BBVA MX los habría obligado a ser partícipes de este video promocional del campeonato que iniciará en enero de 2024.

“No queríamos grabar y nos obligaron, eso pasó”

Después de ese comentario, el Doctor retomó la dinámica del programa e introdujo el tema de cómo se vivió la final del Apertura 2023 de la Liga MX.

Calendario Clausura 2024

El primer juego será Mazatlán vs San Luis el 12 de enero de 2024 —fecha en la que empezará el campeonato—, mientras que el último partido será el clásico tapatío Atlas vs Chivas el 28 de abril de 2024. Por otra parte también habrá dos fechas dobles, las cuales serán la Jornada 4 y 9.

Mientras que la final del campeonato será el 26 de mayo de 2024, fecha en la que el futbol mexicano conocerá al nuevo campeón de la Primera División de México.