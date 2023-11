“Con la fosfo fosfo nadie se mete”: así reaccionó Mariana Rodríguez al cierre de la cuenta de Vicente Fox en X

(X/@marianardzcant y CUARTOSCURO)

Con todo y meme de Elon Musk, Mariana Rodríguez ya reaccionó a la noticia de la eliminación de la cuenta de X (antes Twitter) del expresidente Vicente Fox, esto luego de que en pleno Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer emitiera comentarios misóginos contra la influencer y empresaria.

Fue a través de sus historias de Instagram que la también esposa de Samuel García ―quien busca representar a Movimiento Ciudadano (MC) en la batalla por la presidencia de la República en las elecciones de 2024― dio sus impresiones sobre las consecuencias que tuvieron los dichos de Fox Quesada.

En una primera historia en la red social, Rodríguez Cantú compartió una captura de la cuenta dada de baja de Fox, a la que le acompañó una imagen de Elon Musk con la leyenda “con la fosfo fosfo nadie se mete prro”, en la que a su vez la influencer colocó tres emojis de risa.

(Instagram/Mariana Rodríguez)

Pero esta no fue la única publicación, pues la titular del DIF en Nuevo León también compartió un par de historias hechas por otras personas en las que la arrobaron.

En una de ellas también se veía la captura de la cuenta baneada de Fox, mientras se leía “Vicente Fox se metió con la mujer equivocada”. En otra historia que compartió con sus más de 3.5 millones de seguidores se veía a Fox protagonizando el meme de “no debí hacer eso”, mientras la usuaria destacaba que el panista no soportó que todos apoyaran a la empresaria y a él lo funaran.

En una tercera imagen se veía a unos pingüinos festejando acompañada del texto “Ya le cerraron la cuenta, por andarse metiendo con la futura primera dama de México”; mientras que en una última historia otro instagramer celebró “Aleluya indeed. Hasta que alguien logró callarlo” y luego agregó “Roempiéndola como siempre, un viejito misógino a la vez”, se lee.

Historias de Mariana Rodríguez. (Instagram/Mariana Rodríguez)

¿Qué le dijo Fox a Mariana Rodríguez?

El fin de semana el exmandatario citó una publicación del comunicólogo Pedro Ferriz en donde supuestamente ventilaría algunos “trapitos” del emecista. A este post Fox le dio “republicar” antes agregando un par de palabras en donde se refirió a Mariana Rodríguez como “dama de compañía”.

Mariana Rodríguez respondió a la publicación del exmandatario reprochando que la llamara de esa manera y acusándolo de violencia contra las mujeres, a lo que se sumaron decenas de internautas que respaldaron a la influencer y criticaron al exmandatario.

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar.

La cuenta de Fox ya no está disponible

Lo que usted hizo, se llama violencia. Por ciento, hoy es el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. Tómelo en cuenta”, reviró la esposa de Samuel García, precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, Vicente Fox continuó con sus dichos en contra de Rodríguez Cantú argumentando que sus dichos son un acto de libertad de expresión, afirmando que no puede martirizarse por estar en “arena política” y haciendo campaña.

Posteriormente, a la conversación se unió su compañera de partido, la virtual candidata a presidencia de México por parte de la oposición, Xóchitl Gálvez, quien condenó lo dicho por el expresidente, pues afirmó que ella lucha contra la violencia hacia las mujeres “venga de quien venga” y sin importar en contra de quién sea.

“Si atacan a una nos atacan a todas. Mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, vaya contra quien vaya. Rechazo y condeno totalmente las afirmaciones de @VicenteFoxQue contra Mariana Rodríguez @chavacanamayor”, escribió en su cuenta de X.

Cabe apuntar que este lunes se dio a conocer que el coordinador de campaña del precandidato Samuel García, Jorge Álvarez Máynez, presentó ante las autoridades electorales una denuncia contra Vicente Fox por la agresión contra Mariana Rodríguez.