Raymix en el IPN: fecha, lugar, hora y todo lo que debes saber sobre su concierto gratuito

El presidente López Obrador compartió una de sus canciones hace unos meses (Raymix)

El Rey de la electrocumbia conocido como Raymix no sólo tiene talento para crear música, si no que estudió Ingeniería Aeronáutica en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el cantante recientemente anunció que regresara a su alma máter para dar un concierto gratuito.

Raymix —cuyo nombre real es Edmundo Gómez Moreno — se presentará el viernes 1 de diciembre a las 18:30 en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN, el cual se ubica en la avenida Wilfrido Massieu s/n, Nueva Industrial Vallejo de la alcaldía Gustavo A. Madero. La estación de transporte más cercana a dicho lugar es Lindavista de la Línea 6 (roja) del Metro CDMX.

En su mensaje, Raymix agradeció a los directivos que hicieron posible el evento y le recomendó a sus fans que acudan con suficiente tiempo de anticipación, esto fue lo que escribió en su cuenta de Instagram:

El concierto es el 1 de diciembre (Instagram/@raymixmusic)

“La tan esperada fecha en la Ciudad de México será el 1 de diciembre en un lugar muy especial: Mi amado Instituto Politécnico Nacional ¡Además será gratuito! Gracias al Director General del IPN el Dr. Arturo Reyes Sandoval y al titular de Servicios Educativos el Mtro. Marco Antonio Sosa Palacios!! El show será 6:30 pm así que lleguen a tiempo. Nos vemos”.

Raymix agradece que AMLO haya recomendado su música

Hace algunos meses, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recomendó la canción Oye, mujer del productor musical Raymix durante su conferencia matutina. Con esta acción, buscó ofrecer alternativas a los jóvenes frente a los corridos tumbados, subgénero de música norteña asociado a la glorificación del crimen y la violencia.

Raymix se mostró emocionado por que su canción fue elegida por el mandatario (Foto: Twitter)

Ya que el presidente de México suele poner música en diversas situaciones durante la conferencia matutina conocida como La Mañanera, López Obrador incluyó el tema de electrocumbia, lanzado en 2018, en su playlist como una opción positiva para los jóvenes.

La recomendación del presidente generó diversas reacciones en su momento, incluyendo la del propio Raymix, Edmundo Gómez Moreno, quien expresó su gratitud en el entonces Twitter (ahora X) por la difusión de su música en un foro tan relevante.

A su vez, criticó sin mencionar directamente, las letras de los “corridos tumbados” o “narcocorridos”, instando al público a ser más selectivo con los contenidos que escuchan. Este gesto presidencial se enmarca en una serie de sugerencias musicales que López Obrador ha estado compartiendo desde la semana pasada para desviar la atención de la juventud de temas que ensalzan actividades delictivas.

El músico de electrocumbia se mostró feliz. Crédito: TW/@raymixmusic

El éxito de Raymix Oye, mujer se ha popularizado en diversas “fiestas sonideras” y representa el mayor logro del músico. Raymix aprovechó la ocasión para enfatizar la importancia de crear música que apele a otros sentimientos y que tenga un contenido más profundo, aludiendo a los retos que enfrentan los músicos cuyas obras no recurren a la violencia o el crimen para captar la atención del público. Finalmente, mostró su alegría y agradecimiento con un mensaje expresivo dirigido al presidente mexicano.

“Amigos, el día de hoy me pasó algo grandísimo, el Presidente de la República ¡recomendó mi música! Efectivamente, gente, gente, gente, por favor, procuren ser más selectivos con lo que escuchan, no trae nada bueno escuchar canciones que hacen alusión a la guerra, al narcotráfico, a las drogas, a la violencia, a la soberbia, eso no es humanidad, mi gente”, externó en su momento Raymix.

Cabe destacar que, pese a sus recomendaciones, López Obrador aclaró que no busca prohibir la creación, difusión o distribución de música de artistas como Peso Pluma, Natanael Cano, Junior H y Fuerza Regida, conocidos expositores actuales del género en cuestión. De esta manera, el presidente pretende ampliar las alternativas musicales para los jóvenes, sin censurar expresiones artísticas existentes.