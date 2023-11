Ministras propuestas por AMLO rechazan elección de jueces por voto

Las ministras Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz se pronunciaron en contra de la propuesta del presidente López Obrador. (FIL Guadalajara/Prensa)

Dos ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que fueron propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellas una afín a su gobierno, se pronunciaron en contra de la propuesta para que los integrantes del Alto Pleno sean elegidos mediante el voto popular.

Los pronunciamientos de las ministras y el ministro de la Suprema Corte se dieron en el marco del Seminario, que en su séptima edición tiene el lema “El derecho a la información, la importancia de la transparencia en el ejercicio de gobierno”.

En este ejercicio participaron las ministras Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz, ambas propuestas para el cargo por el mandatario federal.

Ortiz Ahlf ejemplificó el motivo por el que no se debe elegir a un juez por voto popular. (Cuartoscuro)

Durante su exposición destacó que la ministra Loretta Ortiz Ahlf se pronunció contra la propuesta de que los ministros y ministras de la SCJN sean electas por el voto de la población, pese a su cercanía implícita con el presidente de la República.

Al respecto, mencionó un caso en el que se le pidió hablar con un ministro de un estado en donde los juzgadores son electos por voto popular, y quien votó a favor de la pena de muerte de un mexicano porque ello le resultaba más benéfico para su carrera.

“Uno en particular había mandado a la pena de muerte a un mexicano y aparecieron pruebas supervinientes de que no era responsable. Yo le pregunté por qué emitió esa sentencia y fue así, clarito: ‘es que esto me dio más popularidad, me dio la oportunidad de ascender en mi carrera judicial y eso es lo que no nos podemos permitir.

“No podemos los que aspiramos a ser ministros llegar por un, perdón, por un voto popular”, dijo la ministra Loretta Ortiz tajante al ser cuestionada sobre este asunto por el periodista Javier Solórzano.

(Foto: Twitter/@MargRiosFarjat)

En ese mismo sentido se pronunció la ministra Margarita Ríos Farjat, a quien el presidente López Obrador ha criticado porque, además de haberla propuesto para el cargo, ha emitido sentencias contrarias al interés de su administración.

Sobre ello, la ministra cuestionó que si un juez llega al cargo por elección popular, posteriormente podrá requerir de ese respaldo para seguir en el cargo o ser removido, algo que podría condicionar sus decisiones con el objetivo de tener el apoyo de la población.

“¿Van a necesitar mantener ese apoyo popular o van a ser removidos? Si van a necesitar mantener el apoyo popular, ¿Va a condicionar sus decisiones?, dijo la ministra.