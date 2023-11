Sheinbaum recibe bastón de mando en los Altos de Chiapas: “Si una mujer puede cuidar su casa, también puede cuidar una nación”

Sheinbaum recibió el bastón de mando de la comunidad indígena. (Impresión de pantalla video)

Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata única a la presidencia por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para las elecciones del 2024, recibió el bastón de mando de la comunidad de Tenejapa, municipio indígena principalmente Tzeltzal en los Altos de Chiapas.

Fue el pasado viernes por la tarde, cuando la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) estuvo de visita en la comunidad, en donde le entregaron el bastón.

Por medio de un video que compartió en sus redes sociales, se pudo ver el momento en el que, tras un ritual realizado por miembros de la comunidad, Sheinbaum Pardo recibe el bastón de mando.

La exjefa de Gobierno capitalina dijo: “que llegue una mujer (a la presidencia) es un símbolo de la transformación, de este cambió verdadero que está ocurriendo en nuestro país”.

La exjefa de Gobierno capitalina comprartió un video del momento en sus redes sociales. (X @Claudiashein)

En el lugar se comprometió a que, en caso de ganar la presidencia, va a gobernar para las mujeres, pero también asguró que lo haría para niños, niñas, adultos y adultos mayores, y señaló que si una mujer podía cuidar su casa, también puede cuidar una nación completa.

Aseguró que, por eso, siempre había dicho que las mujeres tienen derechos, “derecho a cuidar nuestro hogar libremente, de cuidar a nuestros hijos, pero también tenemos derecho a ser ingenieras, a ser físicas, a estudiar la universidad, a ser presidentas municipales, a ser senadoras, y a ser Presidentas de la República”.

Cabe destacar que los Altos de Chiapas, donde recibió el bastón de mando, es una zona integrada al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Sheinbaum también se puso vestimenta tradicional del lugar.

Recordó que nunca va a traicionar a México, pues ya tenía marcado en el corazón los principios de Morena, y que desde hace décadas luchaba por un país más justo.

El pasado mes de septiembre, AMLO le entregó a Sheinbaum el bastón de mando de la Cuarta Transformación. Europa Press/Contacto/Luis E Salgado

“Vengo a decirle aquí en Tenejapa, los altos de Chiapas, que no vamos a traicionar nunca al pueblo de Chiapas, y al pueblo de México, ... no voy a traicionar nunca la lucha del pueblo de México, la lucha de los pueblos indígenas, vamos a estar a la altura de la circustancias, y lo digo porque vamos a seguir caminando el país, no me voy a quedar en la Ciudad de México, ahora vamos a seguir recorriendo México y cuando lleguemos, por qué les aseguró que vamos a llegar, porque nuestro movimiento va a seguir en la transformación, vamos a regresar a Chiapas”, destacó.

También recordó que se van a cumplir cinco años de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó al poder, y señaló que será recordado como “el mejor Presidente”, pues, dijo, rompió con el viejo régimen que dejaba solo a unos cuantos, el modelo neoliberal que era similar al Porfiriato.

AMLO entregó el bastón de mando de la Cuarta Transformación a Sheinbaum

A principios del mes de septiembre, el presidente López Obrador entregó el bastón de mando de la Cuarta Transformación a Claudia Sheinbaum Pardo, luego de darse a conocer que ella sería la candidata presidencial de Morena. Esto ocurrió en una reunión privada en el restaurante El Mayor, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Con este hecho, AMLO habría entregado el liderazgo a Sheinbaum, quien asumirá la responsabilidad de dirigir el rumbo político de Morena de cara a las elecciones de 2024.