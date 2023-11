¿Quién ganará en CDMX? Clara Brugada aventaja a Santiago Taboada con más de 32 puntos en nueva encuesta de Mendoza Blanco

Ambos alcaldes con licencia aspiran a gobernar la Ciudad de México. Fotos: Facebook Clara Brugada/Santiago Taboada

Continúan las precampañas en la Ciudad de México y los aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la siguen con sus recorridos y spots dirigidos tanto a simpatizantes como militantes de sus partidos políticos. Conforme avanzan los días, las encuestas siguen saliendo a la luz y revelan las intenciones de voto que tienen los habitantes capitalinos de cara a las elecciones del próximo año.

La casa encuestadora Mendoza Blanco aplicó un ejercicio en la Ciudad de México en el que le preguntó a los habitantes por quién tiene la intención de votar en 2024, si por Clara Brugada Molina, precandidata de la alianza entre los partidos Morena, del Partido del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista de México (PVEM) o si por el abanderado del Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD), Santiago Taboada Cortina.

La alcaldesa con licencia de Iztapalapa obtuvo 55.2 por ciento de las preferencias electorales, mientras que su símil, pero en la alcaldía Benito Juárez, apenas alcanza el 22.6 por ciento de las preferencias. Esto quiere decir que a los dos punteros en las encuestas por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México los separan 32.6 puntos porcentuales, indica el ejercicio.

En tercer puesto, aparece Salomón Chertorivski, abanderado de Movimiento Ciudadano, con el 5.9 por ciento. El 9 por ciento dijo a la casa encuestadora que no votaría por ninguna de las tres opciones anteriores, y el 7 por ciento restante dijo no saber, o no contestó a la pregunta, señala Mendoza Blanco.

Los tres precandidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Fotos: Facebook Clara Brugada / Santiago Taboada / Salomón Chertorivski

Morena tiene preferencia en la CDMX

En el ejercicio publicado esta semana en el diario El Universal, se le preguntó a los encuestados por qué partido votarían sin en ese momento fueran las elecciones y estos fueron los resultados:

Movimiento Regeneración Nacional (Morena): 51.5 por ciento

Partido Acción Nacional (PAN): 17.9 por ciento

Movimiento Ciudadana (MC): 4.4 por ciento

Partido Revolucionario Institucional (PRI): 3.2 por ciento

Partido del Trabajo (PT): 1 por ciento

Partido Verde Ecologista de México (PVEM): 0.09 por ciento

Partido de la Revolución Democrática´(PRD): 0.0 por ciento

En esa misma pregunta, el 8 por ciento dijo que no votaría por ningún partido político y el 12.1 por ciento de los encuestados respondió que no sabía o no contestó.

Si sumamos dichos porcentajes por alianza, la integrada por Morena, PT y PVEM obtendría el 53.5 por ciento de las preferencias de voto, más del doble que obtendría la coalición del Frente Amplio, que sumaría apenas el 22 por ciento. En tercer lugar quedaría MC con su 4.4 por ciento, ya que no se alió con otro partido para contender por la Jefatura de Gobierno.

La más reciente encuesta de El Heraldo de México y Poligrama también arroja que la alianza de Morena con los partidos Verde y del Trabajo lidera las preferencias en la Ciudad de México con 50.7 por ciento; le sigue con 26.8 por ciento la coalición de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional; y finalmente, Movimiento Ciudadano aparece con 6.6 por ciento de las preferencias.